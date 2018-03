All-in pentru Budi! Becali pluseaza la bani si ii propune cel mai mare contract de la Steaua, dar pune si o conditie

Becali e hotarit sa-l tina pe Budescu, cel mai bun om al sezonului la Steaua. Acesta se teme ca o echipa din strainatate i l-ar putea sufla si i-a propus jucatorului un nou contract.

Gigi Becali face tot posibilul pentru a-l tine pe Budescu fericit. Dar mai ales pentru a-l tine la Steaua.

Patronul formatiei ros-albastre i-a propus jucatorului, unul dintre cei mai buni oameni din acest sezon, o marire salariala, dar cu o conditie: aceea a cresterii clauzei de reziliere a contractului la 6 milioane de euro!

Potrivit unor surse din anturajul clubului, Budescu are pe masa o propunere care consta in cresterea salariului de la 20.000 euro lunar la 30.000 euro! Becali e dispus sa-i dea cu 50% mai mult, dar vrea ca fotbalistul sa accepte noua clauza de reziliere, mai ales ca Budescu are promis si un procent dintr-un posibil viitor transfer.

Pe de alta parte, Budescu nu se grabeste sa "dea cu pixul" si se gandeste sa astepte pana la vara, cand alte oportunitati ar putea aparea.

Budescu are in acest moment contract pana in 2021 cu Steaua.