Timișoara, orașul care respiră fotbal în aerul din Liga 3

Suporterii Politehnicii Timișoara continuă să facă o atmosferă deosebită la meciurile echipei lor favorite de pe teren propriu. Fanii alb-violeților surclasează din multe puncte de vedere chiar și susținătorii unor cluburi din Liga 1, cu toate că nu au mai fost pe prima scenă din sezonul 2017-2018 și nici stadionul nu îi ajută. Pasiunea pentru fotbal nu moare în Timișoara Demolarea emblematicului „Dan Păltinișanu” s-a încheiat în noiembrie 2025. Poli își dispută în prezent partidele de acasă pe Stadionul „Electrica”, o arenă cu o capacitate de doar 5.000 de locuri, dintre care doar 500 sunt cu scaune. Casa temporară a echipei de pe Bega se află pe Strada Renașterii, o adresă cum nu se putea mai potrivită pentru o formație de tradiție ce aspiră să își ia zborul spre Liga 1 precum pasarea Phoenix. Gazonul se prezintă îngrijit pentru standardele celui de-al treilea eșalon și decent chiar și pentru a doua scenă, dacă Poli Timișoara își va confirma în stagiunea curentă statutul actual de favorită la promovare.

Arena este însă prea mică pentru unul dintre cele mai mari orașe ale țării, în care locuitorii își mențin interesul pentru fotbal și în Liga 3, iar cu siguranță o promovare ar aduce un număr mai mare de fani la meciuri. Situația stadioanelor așteptate de timișoreni Bănățenii așteaptă în momentul de față două stadioane, ambele mult mai potrivite pentru nevoile lor. Construcția arenei „Eroii Timișoarei” a început în 2024, aflându-se în prezent într-un stadiu avansat. Reprezentanții autorităților au promis că stadionul cu o capacitate de 10.101 de locuri va fi gata în vară. Privind imaginile surprinse de Sport.ro și realist vorbind, fanii Politehnicii pot fi fericiți și dacă stadionul de pe Calea Buziașului va fi gata anul acesta. O fi Banatul fruncea, însă tot în România se află. Orice face statul român, dacă face, durează foarte mult. Din acest motiv, fiecare realizare a sa trebuie salutată cu un entuziasm mai mare chiar și decât revenirea eventuală, în următorii doi ani, în Liga 1 a Timișoarei.

Tot greoi se mișcă lucrurile și în privința noii arene „Dan Păltinișeanu”, unde în prezent se află doar un câmp după demolare. Șinele dosarului birocratic al statului par câteodată mai greoaie chiar și decât căile ferate române. După un an și o lună de la începerea demolării, viitorul stadion are constructor!

Costul estimat se ridică la aproximativ 140 de milioane de euro pentru casa fotbalistică mult așteptată de timișoreni, iar cel mai devreme noul „Dan Păltinișeanu” poate fi gata în 2028. Cert este totuși că, încetul cu încetul, Timișoara va avea stadionul potrivit mărimii orașului și pasiunii locuitorilor ei pentru fotbal. Timișorenii s-au adaptat la condițiile avute Limitele Stadionului „Electrica” nu îi opresc însă pe fanii alb-violeților să își arate pasiunea de fiecare dată când Poli joacă acasă. Stadionul se umple aproape de fiecare dată, iar în partidele cu miză directă în lupta pentru promovare atmosfera amintește de vremurile în care Poli ieșea vicecampioană (sezoanele 2008-09 și 2010-11).

Sărbătoarea fotbalului începe în Timișoara, atunci când fanii pornesc către stadion și continuă cu patos pe parcursul celor 90 de minute de joc. Echipa antrenată de Dan Alexa este neînvinsă de 15 meciuri în campionat, perioadă în care a adunat 12 victorii și trei remize. Suporterii alb-violeților au prins gustul victoriei în ultima vreme, urmat de gustul hameiului când se strâng să se bucure în Piața Unirii după fiecare succes al Politehnicii. Își cântă dragostea pentru favorita lor la terasele din centrul orașului și purtați de valurile lichidelor bahice le transmit mesaje cu conținut explicit rivalilor de la UTA, Steaua și Dinamo; din București sunt „înfrățiți” cu galeria Rapidului.

Timișoara, un oraș care nu își uită eroii Dincolo de atmosfera spectaculoasă de la meciuri, fanii Politehnicii Timișoara se remarcă și prin implicarea lor în promovarea echipei. Vizavi de Biserica Metropolitană se găsește un magazin pentru suporteri făcut de suporteri, care întrece multe cluburi din Liga 1 la capitolul marketing. Bănățenii și turiștii își pot cumpăra de la „Shop Politehnica Centru” echipamentul din sezonul curent al echipei fanion din Timișoara, dar și tricouri de colecție din anii '90, cum ar fi cel al lui Cosmin Contra. Fostul selecționer a jucat la Poli în sezonul 1994–1995, dar și în anii 2005 și 2010. Contra a fost în 2010 antrenor-jucător la Politehnica, clubul unde și-a început cariera de tehnician și unde și-a agățat ghetele în cui.

Anumite tricouri puse la vânzare cântăresc simbolic mai mult pentru România decât orice echipament folosit vreodată de o legendă a fotbalului. La ultimul meci de acasă din decembrie 2025, elevii lui Dan Alexa au purtat tricouri speciale în memoria eroilor-martiri ai Revoluției.

Pe 13.12.2025 s-a disputat partida Politehnica Timișoara - Viitorul Arad 1-0. Tricourile speciale ale jucătorilor de câmp au fost negre, iar portarul s-a distins prin tradiționalul violet. Fiecare tricou din magazin are inscripționat numele eroilor-martiri din Timișoara, alături de mesajele „Eroii nu mor niciodată” și „Respect '89”. Prețul unui astfel de exemplar încărcat de istorie este de 200 de lei. Inițiativa reprezintă un gest superb al clubului și al suporterilor, în memoria unor eroi-martiri datorită cărora astăzi trăim ca oameni liberi la noi în țară. Timișoara este, dincolo de pasiunea pentru fotbal, orașul de unde a început Revoluția din decembrie 1989 și orașul care nu își uită istoria.