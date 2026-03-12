FOTO EXCLUSIV Stadionul de 23.000.000€ din România prinde contur: ”Sper să fie dat în funcțiune anul acesta”

O echipă din România așteaptă cu nerăbdare să evolueze pe un stadion nou, care va costa 23 de milioane de euro.

Arena ”Eroii Timișoarei” prinde contur, așa cum se poate observa din fotografiile surprinse de Sport.ro la șantier. Noul stadion din Banat se va întinde pe o suprafață de 9.000 de mp și ar urma să aibă o capacitate 10.101 locuri.

Cel mai probabil, stadionul ”Lego” din Timișoara va fi ”casa” celor de la Politehnica până când va fi gata noua arenă Dan Păltinișanu, unde există un proiect grandios, care va costa 140 de milioane de euro și va avea 32.000 de locuri, urmând să fie al doilea cel mai mare stadion din țară după Arena Națională.

Cum arată șantierul de la stadionul ”Eroii Timișoarei”

Foto / Sport.ro


Iosif Rotariu: ”Sper să fie dat în funcțiune anul acesta”

Iosif Rotariu (63 de ani), fostul mare internațional român, a spus că speră ca arena ”Eroii Timișoarei” să fie dată în folosință cât mai curând. Cu un asemenea stadion, Politehnica ar deveni mult mai atractivă pentru investitori, spune fostul mare mijlocaș.

„Am văzut implicarea tuturor entităților locale din Timișoara, în special a Consiliului Județean prin domnul Simonis. A fost cel care a propus acest proiect și s-a implicat foarte mult. Condițiile care sunt acum la echipă îmi dau speranța că va fi de durată proiectul. Acum, din punct de vedere sportiv, pot să îți iasă sau nu. Stadionul „Lego”, cel din Calea Buziașului (n.r.- Stadionul „Eroii Timișoarei”), este aproape gata.

Probabil că se va da în funcțiune anul acesta, sper din toată inima. Altfel ar fi emulația oamenilor din Timișoara. Ar fi mai interesați oamenii de afaceri care ar putea să vină lângă echipă. Poli are o tradiție, o istorie. 

Lumea își dorește să vadă o echipă în primul eșalon în Timișoara. Cred cu tărie și cu încredere că acest lucru se va realiza”, a spus Iosif Rotariu, într-un amplu interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro.

