CLASAMENT Poli Timișoara spre promovare! Bănățenii încep play-off-ul cu un derby care ar putea fi decisiv

Poli Timișoara spre promovare! Bănățenii încep play-off-ul cu un derby care ar putea fi decisiv Liga 2
Echipa antrenată de Dan Alexa are drept obiectiv accederea în Liga 2.

Sezonul regular din Liga 3 s-a încheiat, iar primele patru echipe din fiecare serie s-au calificat în play-off-ul de promovare.

În play-off au fost grupate însă câte 8 echipe (din 2 serii), deci vor fi în total 4 grupe - în ultima dintre acestea, lider este Poli Timișoara (13 puncte), a doua clasată fiind Sănătatea Cluj (11 puncte).

Cele două se vor întâlni chiar în prima etapă din play-off, sâmbătă.

În play-off se intră doar cu punctele acumulate cu celelalte participante

”AMR 3️⃣ zile până la prima partidă din play-off, pe teren propriu, cu Sănătatea Cluj

📈 Poli e pe locul 1 în Seria 4 a play-off-ului Ligii 3, cu 13 puncte, în timp ce clujenii, la fel ca în vechea lor serie, sunt pe 2, dar cu 11 puncte contorizate (în faza a doua a campionatului s-au păstrat doar punctele acumulate cu celelalte participante la play-off!)”, a postat ieri Politehnica Timișoara.

Poli a intrat cu cele 13 puncte acumulate din meciurile cu Unirea Alba Iulia, Viitorul Arad și Metalurgistul Cugir (din seria din sezonul regular, câștigată de Unirea Alba Iulia) și va juca în grupa de play-off, conform regulamentului, cu echipele din cealaltă serie: 

4 aprilie Poli Timişoara – Sănătatea Cluj

10 aprilie Minaur Baia Mare – Poli Timişoara

18 aprilie Poli Timişoara – SCM Zalău

25 aprilie Unirea Tăşnad – Poli Timişoara

* Prima clasată promovează direct în Liga 2, iar echipele clasate pe locul 2 vor juca un turneu în sistem semifinală - finală pentru al cincilea loc de promovare.

Clasamentele din cele patru grupe de play-off din Liga 3

Clasamente oferite de Sofascore
Clasamente oferite de Sofascore
Clasamente oferite de Sofascore
Clasamente oferite de Sofascore
