Sezonul regular din Liga 3 s-a încheiat, iar primele patru echipe din fiecare serie s-au calificat în play-off-ul de promovare.

În play-off au fost grupate însă câte 8 echipe (din 2 serii), deci vor fi în total 4 grupe - în ultima dintre acestea, lider este Poli Timișoara (13 puncte), a doua clasată fiind Sănătatea Cluj (11 puncte).

Cele două se vor întâlni chiar în prima etapă din play-off, sâmbătă.

În play-off se intră doar cu punctele acumulate cu celelalte participante

”AMR 3️⃣ zile până la prima partidă din play-off, pe teren propriu, cu Sănătatea Cluj

📈 Poli e pe locul 1 în Seria 4 a play-off-ului Ligii 3, cu 13 puncte, în timp ce clujenii, la fel ca în vechea lor serie, sunt pe 2, dar cu 11 puncte contorizate (în faza a doua a campionatului s-au păstrat doar punctele acumulate cu celelalte participante la play-off!)”, a postat ieri Politehnica Timișoara.