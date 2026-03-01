FOTO ȘI VIDEO Poli Timișoara, victorie pentru promovare și ironia supremă față de rivala din județ! Un dinamovist a fost omul decisiv

Poli Timișoara, victorie pentru promovare și ironia supremă față de rivala din județ! Un dinamovist a fost omul decisiv
Echipa din Timișoara evoluează acum în Liga 3.

Dan AlexaVlad MorarUnirea Alba IuliaPoli TimisoaraCSC Ghiroda şi Giarmata Vii
Sâmbătă, în prima etapă a anului din Liga 3, Poli Timișoara a obținut o victorie importantă în lupta pentru promovare, 1-0 la conjudețeana CSC Ghiroda și Giarmata Vii.

”Punctele merg în oraș! ⚪️🟣…”, a postat ironic Politehnica Timișoara.

CSC Ghiroda și Giarmata Vii - Poli Timișoara 0-1

Golul victoriei formației lui Dan Alexa a fost marcat în minutul 22 de atacantul Vlad Morar, adus în această iarnă de Poli de la CS Dinamo din Liga 2, după ce evoluase anterior și la Dinamo din Superligă.

În Seria 7, unde evoluează, echipa din Timișoara se află pe locul 2, la două puncte în spatele liderului CSM Unirea Alba Iulia (46 p vs 44 p), care nu a avut probleme pe teren propriu cu CIL Blaj, scor 3-0.

Primele patru clasate se califică în play-off.

Foto și video: Politehnica Timișoara

