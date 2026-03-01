Șoc la FCSB: titularul incontestabil, amendat drastic și exclus din primul 11 pentru meciul cu UTA

Sâmbătă, în prima etapă a anului din Liga 3, Poli Timișoara a obținut o victorie importantă în lupta pentru promovare, 1-0 la conjudețeana CSC Ghiroda și Giarmata Vii.

CSC Ghiroda și Giarmata Vii - Poli Timișoara 0-1

Golul victoriei formației lui Dan Alexa a fost marcat în minutul 22 de atacantul Vlad Morar, adus în această iarnă de Poli de la CS Dinamo din Liga 2, după ce evoluase anterior și la Dinamo din Superligă.

În Seria 7, unde evoluează, echipa din Timișoara se află pe locul 2, la două puncte în spatele liderului CSM Unirea Alba Iulia (46 p vs 44 p), care nu a avut probleme pe teren propriu cu CIL Blaj, scor 3-0.

Primele patru clasate se califică în play-off.

Foto și video: Politehnica Timișoara