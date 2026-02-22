VIDEO EXCLUSIV Ne-bu-ni-e! Dinamo și Timișoara au jucat astăzi, s-a schimbat TOTAL podiumul din Liga Zimbrilor

Ne-bu-ni-e! Dinamo și Timișoara au jucat astăzi, s-a schimbat TOTAL podiumul din Liga Zimbrilor Handbal
Luptă palpitantă pentru titlu în Liga Națională de handbal masculin, transmisă în exclusivitate de Pro Arena și VOYO.

SCM Politehnica Timișoara s-a impus astăzi pe teren propriu în fața celor de la CSU Suceava, scor 30-25.

Meciul a fost transmis de Pro Arena și VOYO.

Astfel, echipa antrenată de selecționerul George Buricea a urcat pe podium, mai exact pe locul 3, depășind-o pe CSM București.

”VICTORIE!!!

A șaptea victorie stagională pentru băieții noștri, alb-violeții au revenit pe podiumul Ligii Zimbrilor 

HAI TIMIȘOARA!”, a postat la final clubul din Banat.

SCM Politehnica Timișoara - CSU Suceava 30-25 și bănățenii au urcat pe locul 3

CSM Constanța - Dinamo 23-33 cu Branko Vujovic MVP și ”dulăii” sunt din nou lideri, cu un golaveraj înfiorător

Campioana en-titre Dinamo (foto - interul stânga muntenegrean Branko Vujovic) a jucat și ea astăzi.

”Dulăii” s-au impus fără probleme la CSM Constanța acasă, 33-23, și au depășit-o la golaveraj (+121 față de +25!) pe HC Buzău, fostul lider.

”HANDBAL. Victorie la malul mării. Mai punem două puncte în clasamentul Ligii Naționale, după un meci pe care l-am controlat

💥CSM Constanța – DINAMO 23-33 (12-17)

Dinamo: Iancu, Bellahcene 1 gol – Vujovic 6, Nistor 2, Dedu 1, Buzle 4, Martins 1, Valdes 3, Negru 1, Alex Pascual 2, Stanciuc 3, Rosta 1, Akimenko 5, Pelayo 3, Militaru. 

Pentru campioni urmează deplasarea de la Veszprem din EHFCL”, a transmis la final CS Dinamo București.

Clasamentul din Liga Zimbrilor

