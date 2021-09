În 2017 jucau finala Cupei Ligii. Acum au rămas fără jucători și finanțare și urmează să se desființeze!

În 2017, ACS Poli Timișoara juca finala Cupei Ligii, pierdută cu 2-0 în fața lui Dinamo, în fața a 20.000 de spectatori, pe Arena Națională din București. La finalul sezonului 2016-2017, echipa a terminat pe locul 12, dar a învins UTA, scor 5-2, în barajul de menținere / promovare în Liga 1.

Nu a mai fost la fel de norocoasă în stagiunea următoare, când a acuzat greșeli grave de arbitraj împotriva sa și a terminat pe locul 13, retrogradabil direct, la egalitate de puncte și cu golaveraj identic cu FC Voluntari, dar bănăţenii au beneficiat de rotunjire după sezonul regulat, iar ilfovenii aveau, în plus, şi rezultatele directe mai bune, victorii cu 1-0 şi 3-2. În 2019, bănățenii au retrogradat în Liga 3, iar de atunci se află pe marginea prăpastiei.

Actualul primar a sistat finanțarea, deoarece Timișoara are deja două echipe în Liga 2

Clubul a fost înființat și finanțat în timpul mandatului fostului primar Nicolae Robu, un iubitor al fotbalului, devenit celebru după filmulețe postate pe rețele sociale, în care marca zeci de goluri în partidele cu prietenii. Acesta a mutat o echipă deja existentă de la Recaș la Timișoara și avea ca obiectiv inițial participarea în cupele europene.

După pierderea alegerilor în fața lui Dominic Fritz, în septembrie 2020, noul edil a făcut schimbări majore în finanțarea făcută de primărie, axându-se pe sectoarele cultural, educativ și Horeca. El a considerat că existența unor echipe în oraș ca SSU Poli Timișora și Ripensia, ambele în Liga 2, nu mai justifică efortul financiar din partea primăriei pentru un club de Liga 3.

30 septembrie poate consimți lichidarea clubului

ACS Poli Timișoara a rămas fără finanțare, așa că echipa a primit interdicție de a mai face transferuri, apoi a fost exclusă din Liga 3, după ce a lipsit de la două meciuri oficiale. Pe 30 septembrie va avea loc un nou termen la Tribunalul Timiș, în dosarul în care Asociația Județeană a Finanțelor Publice Timiș cere falimentul clubului.

Cel mai probabil, data va consemna lichidarea societății. În februarie 2016, clubul a intrat oficial în posesia palmaresului, numelui și culorile alb și violet ale clubului istoric timișorean, pentru care societatea lui Marian Iancu avea contract de asociere în participațiune valabil până în 2032. Acum, acestea vor fi scoase la licitație pentru stingerea datoriilor către creditori.

Clubul i-a format pe Sorescu, Haruț și Marin

Formația timișoreană mai deținea câteva grupe de juniori, iar în ultimii ani i-a lansat în fotbal pe Deian Sorescu (Dinamo), Denis Haruț (FCSB), Marius Marin (AC Pisa), Sebastian Mailat (CFR Cluj), Andrei Sîntean (FC Hermannstadt), Vlad Dragomir (Virtus Entella), Mario Contra (FC Botoșani), Harald Fridrich (Ripensia), Cosmin Bîrnoi (SSU Poli Timișoara), Cristi Bărbuţ (Sepsi), Eduard Pap (FC Botoșani), Sebastian Velcotă (CSM Reșița), Andrei Artean (Farul) sau Giani Stere (Metaloglobus).

De asemenea, la echipă au fost legitimați jucători importanți pentru fotbalul românesc și cel timișorean, precum Răzvan Raț, Gabriel Cânu, Ovidiu Petre, Claudiu Belu-Iordache, Cristian Scutaru, Marius Croitoru, Ovidiu Popescu, Dorin Goga, Cătălin Straton, Alin Şeroni, Gabriel Vaşvari, Cătălin Doman sau Alexandru Ţigănaşu.

Administratorul special s-a resemnat cu soarta clubului

Petre Mușat, administratorul special al clubului, a transmis că "ne aflăm în cel mai greu moment al clubului ACS Poli Timișoara, unul pe care am sperat din tot sufletul că îl vom putea evita atunci când mi-am preluat mandatul de administrator special în urmă cu doi ani de zile. În această vară am căutat soluții care să ne permită desfășurarea activității sportive în Liga a 3-a și am acoperit partea administrativă: am înscris echipa de fotbal în campionat, am făcut licențierea clubului, am jucat în Cupa României și am depus Planul de Reorganizare, atât noi din cadrul clubului, cât și firma de insolvență Alfa Quantum.

Precum bine știți, Poli Timișoara se afla în imposibilitatea de a efectua transferuri în urma unei decizii FIFA sosite la finalul anului trecut. Am solicitat la debutul acestui sezon o scutire din partea forului internațional, pentru a putea legitima jucători și a menține posibilitatea continuității clubului, însă fără succes. Problema de fond a fost și a rămas, de-a lungul acestei perioade, lipsa resurselor financiare, acutizată de situația din pandemie.

Ca urmare a imposibilității de a ne prezenta la primele două partide ale acestui sezon de Liga a 3-a, clubul a fost exclus din competiție de către Federația Română de Fotbal. În ceea ce privește viitorul administrativ al lui Poli, la finalul lunii acesteia are loc următorul termen din dosarul insolvenței. Am făcut toate demersurile cerute până în acest punct și ne vom supune deciziei care va fi luată de către Tribunal. Din păcate am mai trăit-o și din fericire știm: Poli nu moare niciodată".

Sursa foto - Sașa Pastor, pentru contul oficial de Facebook al clubului