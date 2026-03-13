Perspectivele sunt din ce în ce mai pozitive pentru Poli Timișoara. Echipa de pe Bega se află pe locul 2 în Liga a 3-a, Seria 7, și speră la o promovare în eșalonul secund.

Poli Timișoara visează la revenirea în Superligă

Așa cum Sport.ro a arătat, stadionul „Eroii Timișoara” prinde contur, iar optimismul caracterizează acum starea suporterilor formației pregătite de Dan Alexa.

Progresul a fost remarcat și de către Iosif Rotariu (63 de ani). Legenda din Banat și-a exprimat încrederea, în dialog cu Sport.ro, că Politehnica Timișoara va reveni în Liga 1.

„Eu cred că este pentru prima dată după foarte mulți ani când la Timișoara există un proiect pentru o perioadă mai lungă de timp. Implicarea domnului Simonis, președintele Consiliului Județean, în colaborare cu Primăria Timișoarei, cu Institutul Politehnic au pornit ca un proiect îndrăzneț și realizabil.

(n.r.- putem deci să vorbim despre un progres considerabil?) Da, încep să se vadă lucrurile. S-au făcut câteva lucruri foarte importante. Au autocar, hotel închiriat pentru jucători. Este foarte normal ca o echipă de fotbal cu pretenții să aibă condiții de pregătire. Am mare încredere în acest proiect.

Iosif Rotariu: „Lucrurile arată foarte bine”

Echipa, din punct de vedere sportiv, stă bine spre foarte bine. Vom vedea ce se va întâmpla în play-off-ul de promovare. Echipa arată bine, îl are pe Dan Alexa cu mare experiență și ca jucător, și ca antrenor. Lucrurile arată foarte bine. Eu sper, din toată inima, să reușească promovarea din acest an. Și atunci cu siguranță lucrurile vor avansa pentru Poli Timișoara.

(...) Poli are o tradiție, o istorie. Lumea își dorește să vadă o echipă în primul eșalon în Timișoara. Cred cu tărie și cu încredere că acest lucru se va realiza”, a declarat Iosif Rotariu, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro.