Viceprimarul Timișoarei Cosmin Tabără a făcut vineri un anunț important despre noul stadion al orașului.

Mesajul integral al viceprimarului Timișoarei despre noul stadion

”O veste minunată: Stadionul Lego are autorizație!

De astăzi, proiectul Stadionului Lego, încă îl numesc așa deoarece e cunoscut obiectivul sub această denumire, dar in viitor denumirea va fi de "Eroii Timisoarei",putem spune că este autorizat pentru a fi construit! Autorizatia este semnata si urmeaza sa facem procedurile pentru a da ordinul de incepere a lucrarilor.

Am pornit la drum în administrație cu gândul că, atât timp cât voi fi în Primărie, voi face totul pentru a lăsa ceva în urmă, ceva ce, deocamdată, lipsește unei Timișoare moderne. Mulți au promis, dar eu m-am zbătut să se și întâmple.

Din prima zi am spus că voi lua proiectul stadionului "lego" în mâini și îl voi duce la final! Nu a fost ușor să conving pe toată lumea despre necesitatea lui, despre obligația noastră de a construi infrastructura sportivă și nu numai. Acest stadion va fi dedicat Timișoarei, tineretului, sportului.

Surprins, am constatat că aproape nimeni nu credea în el, dar, încetul cu încetul, am reușit să îi conving și pe cei mai sceptici. Mi s-a spus de multe ori: "nu se poate face", "renunta la proiect", "este irealizabil". Nu exista "nu se poate atunci cănd iți dorești ceva! Și, trebuie să recunosc, se cuvine să mulțumesc celor de la care am preluat Studiul de Fezabilitate al stadionului de la vechea administrație PNL, adică fostul primar Nicolae Robu.

Multumesc si actualului primar, arhitectului șef și tuturor celor care au sustinut proiectul.

Voi reveni cu detalii tehnice”, a scris politicianul pe pagina sa de Facebook.

Stadion de 10.000 de locuri și de 115 milioane de lei

Cosmin Tabără, viceprimar al orașului Timișoara și președintele PNL Timișoara, este soțul fostei gimnaste Simona Amânar.

Noua arenă va avea 10.000 de locuri, iar costurile se ridică la aproximativ 115 milioane de lei, care vor fi acoperite din bugetul local.

SSU Politehnica Timișoara evoluează acum în Liga 3, unde ocupă locul 2 în Seria 8.