Viorel Petrovici, fost fotbalist al Politehnicii Timişoara din anii '60-'70, pe când echipa evolua în primele două divizii, s-a stins din viaţă, duminică, la vârsta de 81 de ani, a anunţat clubul, luni seara, pe site-ul său oficial.

Viorel Petrovici s-a retras la doar 28 de ani

Petrovici s-a născut la data de 4 martie 1945, la Lenauheim (judeţul Timiş). În 1959 a fost legitimat la echipa de "pitici" a CSŞ Banatul din Timişoara, iar în 1963 a ajuns la echipa de juniori a Politehnicii (numită Ştiinţa pe atunci).

După doar un an, a fost promovat la echipa de seniori. Tot de la Poli a agăţat ghetele în cui, în vara 1973, la doar 28 de ani, imediat după promovarea în Divizia A.

A jucat pentru naționalele de juniori și tineret

Retragerea a fost provocată de un grav accident pe care l-a suferit într-un meci cu FC Bihor, din deplasare, din toamna anului anterior: stând în zid la o lovitură liberă a gazdelor, mingea a fost trimisă atât de puternic de executantul Szucs încât, lovindu-i capul, şi-a pierdut un ochi, menţionează sursa citată.

Mijlocaş stânga, Petrovici a jucat şi fundaş. Jucător tehnic, tenace, bun şuteur, autorul unor goluri spectaculoase cu capul, a fost internaţional de juniori şi de tineret.

A fost prieten nedespărţit, în perioada în care erau împreună la Poli, cu Regep şi Gheorghe Kotormany (fiul marelui internaţional ripensist din anii '30).