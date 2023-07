Costel Pantilimon, managerul general al bănățenilor, a oferit primele detalii despre planul pus la cale de oficailii clubului pentru noul sezon. Pentru Politehnica, puștii din academia clubului vor avea prioritate în acest an competițional.

Având în vedere că mulți dintre aceștia vor debuta abia acum la nivel de seniori, oficialii clubului nu garantează promovarea încă din primul sezon de Liga 3.

Potrivit topului întocmit în urma analizei făcute de oficialii FRF, Politehnica Timișoara are una dintre cele mai bune academii din țară. Se clasează pe locul patru, după Farul Constanța, Csikszereda Miercurea Ciuc și FCSB.

Costel Pantilimon: ”Am vrut să iau proiectul de la zero”

„Primii pași pe care i-am făcut și ce a contat pentru noi a fost să stabilizăm clubul din punct de vedere financiar, să nu ajungem în situația în care să nu putem să plătim jucătorii. Prioritatea numărul unu e să ne bazăm foarte mult pe tot ce înseamnă academie. Ne implicăm foarte mult în a menține nivelul ridicat la academie. În momentul de față, academia e clasată pe locul patru pe plan național.

E un lot foarte tânăr. Astea credem noi că sunt prioritățile noastre. Deocamdată, nu pot să vorbesc de obiective clare, noi încercăm să mai adunăm câte o piesă sau două în angrenajul echipei. La seniori e cu totul altă presiune, la un club ca și Politehnica presiunea este ridicată. Avem suporteri minunați, oameni pasionați care așteaptă rezultate și performanțe la un nivel ridicat din partea lor. Ei sunt conștienți de tot acest avantaj pe care noi, în momentul de față, îl oferim, de a fi în angrenajul primei echipe. Asta vine la pachet cu o presiune. Ei sunt copii buni, care au nevoie de sprijinul nostru.

Eu, când am venit, mi-am asumat. Lucrurile erau 90 la sută spre o retrogradare, dar am vrut să iau proiectul de la zero. Clubul are un potențial enorm, o bază fantastică, o bază mare de suporteri.

Când lucrurile vor începe să fie în direcția potrivită, sunt convins că oamenii vor veni către noi. E clar că toată lumea așteaptă cumva o promovare imediată, nu putem garanta lucrul ăsta. Obiectivele le vom trasa după primele etape. Vrem și noi să vedem cum reacționează băieții noștri în primele etape. Mulți dintre ei acum se lovesc de nivelul de seniori”, a spus Costel Pantilimon, pentru Sport.ro.

În sezonul precedent, Politehnica a încheiat campionatul regulat pe locul 19, iar în play-out a sperat la o salvare de la retrogradare după ce a legat două victorii, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

Bănățenii au luat drumul Ligii a 3-a, alături de Minaur Baia Mare, Progresul Spartac, Unirea Constanța și ”vecina” Ripensia Timișoara. Ultima a anunțat că nu-și va continua activitatea în Liga 3.