SCM Politehnica Timişoara a învins-o pe CSM Constanţa cu scorul de 31-27 (13-12), miercuri seara, în deplasare, într-o partidă din etapa a 6-a a Ligii Naţionale de handbal masculin, transmisă de Pro Arena și VOYO.

Acest succes reprezintă o revanşă incompletă pentru antrenorul George Buricea, care s-a despărţit la finalul sezonului trecut de echipa de la malul Mării Negre, însă el nu a putut sta pe banca tehnică a bănăţenilor, fiind suspendat.

Poli a controlat jocul de la un capăt la altul, câştigând fără emoţii.

CSM Constanța - SCM Politehnica Timișoara 27-31, cu Dobra și, respectiv, Vujavic principalii marcatori



Risto Vujacic a marcat 7 goluri pentru Poli, Paolo Kraljevic 5, iar Marius Sadoveac, Zahar Denisov şi Raul Campos Nantes au înscris câte 4 goluri.

Portarul Dan Vasile (ex-CSM Constanţa) a avut 11 intervenţii.

De la gazde s-au remarcat Mihai Bogdan Dobra, cu 9 goluri, Călin Căbuţ, cu 6, şi Hazein Rustamov, 4 goluri.

Clasamentul din Liga Zimbrilor: lider este HC Buzău, Timișoara urcă pe 2, campioana en-titre Dinamo doar pe 3



1. ACS HC Buzău 9 puncte (5 jocuri)

2. SCM Politehnica Timişoara 8 p (6 j)

3. CS Dinamo Bucureşti 6 p (5 j)

4. CSM Vaslui 6 p (5 j)

5. CS Minaur Baia Mare 5 p (5 j)

6. CSM Bucureşti 5 p (4 j)

... Agerpres

”Nota de plată” pentru George Buricea, după ce antrenorul și-a lovit un jucător la CSM Vaslui – SCM Poli Timișoara



Zilele trecute s-a petrecut un moment șocant în timpul meciului dintre CSM Vaslui și SCM Politehnica Timișoara, meci câștigat de gazde cu 28-27.

În timpul jocului, antrenorul timișorenilor, George Buricea, care este totodată selecționer al naționalei de handbal masculin a României, și-a bruscat un jucător, pe sârbul Zoran Nikolic.

În imagini pare că antrenorul îl lovește chiar și cu pumnul în figură pe jucător, lucru negat însă de Nikolic.

Totuși, Comisia de Disciplină din cadrul FRH a hotărât în urma unei Ședințe de Urgență ca antrenorul Politehnicii Timișoara și selecționerul României, George Buricea, să fie sancționat în urma incidentului petrecut zilele trecute.

Buricea va fi suspendat la următoarele șase jocuri ale Politehnicii Timișoara și ale echipei naționale și s-a ales și cu o amendă de 5.000 de lei după ce și-a bruscat propriul jucător.

”În legătură cu raportul suplimentar al observatorului delegat la jocul din cadrul competiției Liga Națională - masculină, Etapa 5, dintre echipele C.S.M. VASLUI – S.C.M. POLITEHNICA TIMIȘOARA, din data de 04.10.2025, de la Vaslui, Comisia, analizând documentele prezentate, stabilește:

- sancționarea domnului BURICEA George Ionuț (S.C.M. POLITEHNICA TIMIȘOARA) cu suspendare din activitatea handbalistică pentru 6 (șase) jocuri, începând cu data de 08.10.2025 și penalitate pecuniară în cuantum de 5.000 (cinci mii) lei, dată limită de achitare 06.11.2025 pentru bruscarea propriului jucător, conform art. 45.4 lit. b) Punct 1 și 2, coroborat cu art. 45.5 cu aplicarea art. 36.1 lit. k) din Regulamentul disciplinar al FRH, sezonul competițional 2025 – 2026 (o altă abatere săvârșită la data de 11.02.2025);”, se arată în comunicatul emis de Federația Română de Handbal.

Ce a spus jucătorul Zoran Nikolic despre incidentul cu antrenorul său, George Buricea



”Este un moment la cald, dar nu a fost vorba despre violență, cum văd că s-a scris. Antrenorul mi-a atras atenția asupra greșelii făcute și m-a împins ca să mă duc la locul meu de pe bancă și să nu luăm două minute de eliminare.

Doamna observator Ciulei m-a întrebat dacă am fost lovit și i-am explicat că nu s-a întâmplat acest lucru. După meci, am fost împreună la analiza video a fazei și a văzut că a fost mâna mea acolo, nu e mâna antrenorului.

Nici măcar nu a fost aproape să mă lovească, doar că eu, când am făcut pasul în spate, m-am dezechilibrat și asta a amplificat imaginea. Sper să trecem cu bine peste aceste momente, pentru că ne așteaptă un meci important miercuri, la Constanța”, a spus Zoran Nikolic.

