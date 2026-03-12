Dorin Rotariu (30 de ani) se poate considera unul dintre cei mai ghinioniști fotbaliști români din ultima vreme. Fosta extremă de la FCSB și Dinamo s-a accidentat într-o perioadă în care arăta că poate să revină la forma care l-a consacrat.

Dorin Rotariu i-a încântat pe jurnaliștii turci

Rotariu a semnat cu Eyupspor pe 6 februarie 2026. De atunci a jucat în trei partide consecutive ca rezervă în campionatul Turciei, după ce a petrecut prima parte a sezonului în eșalonul secund.

Evoluțiile sale i-au adus prima titularizare la Eyupspor, într-un meci din Cupa Turciei contra celor de la Konyaspor (0-1). Dorin Rotariu s-a accidentat însă și a fost înlocuit după doar 22 de minute.

Iosif Rotariu a dezvăluit ce i-au spus jurnaliștii turci despre Dorin

El a suferit accidentarea în plină ascensiune. Iosif Rotariu, unchiul său, a dezvăluit, în exclusivitate pentru Sport.ro, că jurnaliștii turci au fost foarte încântați de modul în care s-a prezentat fotbalistul până la accidentare.

„El (n.r.- Dorin Rotariu) și-a dorit să joace în prima ligă din Turcia, în Superligă. De aceea a și mers la Eyupspor. Îi trebuie și lui timp de acomodare. A venit în plin campionat la echipă. Când a intrat a făcut-o foarte bine, cel puțin în meciul cu Galatasaray, unde a fost remarcat și de presa din Turcia.

(n.r.- dacă l-au căutat jurnaliștii turci pe Iosif Rotariu să îl întrebe de Dorin) Da, chiar am primit niște mesaje de la jurnaliști din Turcia. M-au întrebat dacă e rudă cu mine și le-am spus că e copilul fratelui meu geamăn, al lui Ilie. Și au fost foarte încântați de el. Încet, încet e clar că va deveni titular. Pentru că am vorbit cu el, are mare încredere. Îi place, e foarte entuziasmat de tot ce se întâmplă acolo.

(n.r.- probabil că și nivelul îl încântă) Inclusiv faptul că adversarii pe care îi întâlnește acolo sunt foarte valoroși. Sunt jucători de la Galatasaray, de la Fenerbahce. Și eu cred în el pentru că e la o vârstă, e matur acum și foarte bine pregătit. Eu cred că în scurt timp va fi titular și va reuși și să înscrie cât mai multe goluri în campionatul Turciei”, a declarat Iosif Rotariu, într-un interviu acordat pentru Sport.ro.

Iosif Rotariu: „Orice jucător trebuie să se gândească la echipa națională”

Ulterior, fostul mijlocaș central a confirmat că nepotul său, Dorin, vrea să revină la echipa națională, dorință pe care o consideră normală pentru orice fotbalist profesionist.

„(n.r.- se gândește și la echipa națională, dacă va deveni titular?) Clar, el se gândește și la echipa națională ca orice jucător. Nu există jucător în lumea asta, nu cred, eu vorbesc din punctul meu de vedere, să nu se gândească la echipa națională.

Eu am avut o perioadă de întrerupere de patru ani și la 35 de ani am fost convocat din nou la echipa națională la meciul cu Irlanda. În fotbal orice este posibil. Orice jucător trebuie să se gândească la echipa națională! Vârful carierei unui fotbalist este echipa națională!”, a adăugat Iosif Rotariu.