Iosif Rotariu a comentat ultimele mișcări de la FCSB, în contextul în care campioana en-titre a României a ratat pentru prima oară în istorie calificarea în play-off la finalul sezonului regular. Analiza lui Iosif Rotariu despre situația de la FCSB Chiar dacă a considerat aroganța fotbaliștilor de la FCSB drept principalul motiv pentru problemele echipei, Rotariu a subliniat că demisia antrenorilor Elias Charalambous și Mihai Pintilii reprezintă, de asemenea, un gest de normalitate. Totodată, Iosif Rotariu a transmis pentru Sport.ro că Mirel Rădoi poate fi antrenorul care să o ducă pe FCSB în cupele europene la finalul stagiunii curente. Rotariu îl cunoaște foarte bine pe Rădoi, de la care se așteaptă să impună în vestiar o exigență atât din punct de vedere tactic, cât și în afara terenului. Iosif Rotariu a mai precizat pentru Sport.ro că FCSB ar avea nevoie din sezonul viitor de patru sau cinci transferuri pentru a reveni în lupta pentru titlu. Fără să nominalizeze, Rotariu a spus că s-a văzut că unii jucători s-au plafonat și ar trebui să fie lăsați să plece, dacă vor primi oferte. Un simbol al fotbalului bănățean, Rotariu s-a arătat încrezător că proiectul actual de la Politehnica Timișoara poate să promoveze în Liga a 2-a și, în perspectivă, chiar și în primul eșalon al fotbalului românesc. Fostul internațional a prefațat, de asemenea, marele meci dintre Turcia și România de pe 26 martie. Iosif Rotariu îl consideră pe Mircea Lucescu drept principalul atu al tricolorilor, în ciuda problemelor de sănătate cu care s-a confruntat recent.

Iosif Rotariu, optimist pentru Poli Timișoara Cum priviți situația actuală de la Poli Timișoara? Sunt șanse reale pentru o promovare în Liga a 2-a la finalul sezonului? Eu cred că este pentru prima dată după foarte mulți ani când la Timișoara există un proiect pentru o perioadă mai lungă de timp. Implicarea domnului Simonis, președintele Consiliului Județean, în colaborare cu Primăria Timișoarei, cu Institutul Politehnic au pornit ca un proiect îndrăzneț și realizabil. Putem deci să vorbim despre un progres considerabil? Da, încep să se vadă lucrurile. S-au făcut câteva lucruri foarte importante. Au autocar, hotel închiriat pentru jucători. Este foarte normal ca o echipă de fotbal cu pretenții să aibă condiții de pregătire. Am mare încredere în acest proiect. Dar din punct de vedere sportiv? Echipa, din punct de vedere sportiv, stă bine spre foarte bine. Vom vedea ce se va întâmpla în play-off-ul de promovare. Echipa arată bine, îl are pe Dan Alexa cu mare experiență și ca jucător, și ca antrenor. Lucrurile arată foarte bine. Eu sper, din toată inima, să reușească promovarea din acest an. Și atunci cu siguranță lucrurile vor avansa pentru Poli Timișoara. Vedeți în perspectivă o revenire a Timișoarei în Liga 1? Am văzut implicarea tuturor entităților locale din Timișoara, în special a Consiliului Județean prin domnul Simonis. A fost cel care a propus acest proiect și s-a implicat foarte mult. Condițiile care sunt acum la echipă îmi dau speranța că va fi de durată proiectul. Acum, din punct de vedere sportiv, pot să îți iasă sau nu. Stadionul „Lego”, cel din Calea Buziașului (n.r.- Stadionul „Eroii Timișoarei”), este aproape gata. Ar putea fi disponibil în 2026 pentru fotbal? Probabil că se va da în funcțiune anul acesta, sper din toată inima. Altfel ar fi emulația oamenilor din Timișoara. Ar fi mai interesați oamenii de afaceri care ar putea să vină lângă echipă. Poli are o tradiție, o istorie. Lumea își dorește să vadă o echipă în primul eșalon în Timișoara. Cred cu tărie și cu încredere că acest lucru se va realiza. Iosif Rotariu a jucat la Poli Timișoara în șase perioade diferite: 1981–1986, 1995, 1996, 1998, 2000-2001 și 2012-2013.

47 de puncte are Politehnica Timișoara în Liga a 3-a, Seria 7, aflându-se pe locul doi, la două „lungimi" distanță de liderul Unirea Alba Iulia.

Rotariu a numit vinovații de la FCSB Cine considerați că sunt principalii vinovați pentru ratarea play-off-ului de la FCSB?

Acum după ce au ratat play-off-ul poți să spui că toată lumea e vinovată. Poți să găsești pe oricine responsabil. Sunt aceleași persoane care sezonul trecut au câștigat campionatul. Patronul este cel care investește și a ținut la un nivel foarte ridicat standardele de salarizare la echipă. Domnul manager, Mihai Stoica, a fost mereu lângă echipă, dar cei mai importanți la fotbal sunt mereu jucătorii. Ce le-a lipsit față de sezoanele trecute?

Eu cred că ei au avut o ușoară relaxare. Au crezut că o să câștige fiecare meci poate jucând la 70-75% din potențialul lor. Când s-au trezit în ultimele trei, patru etape deja era prea târziu. Cred că a fost un pic de aroganță și i-a costat pierderea play-off-ului. Ce ar trebui schimbat din sezonul următor pentru ca FCSB să își revină?

Nu sunt eu în măsură să fac schimbări la FCSB, dar sunt cei de acolo care analizează foarte mult tot ce se întâmplă. Am văzut că pe linia de fund tot timpul se accidentează câte unul. Niciodată nu au jucat aceiași jucători, exceptându-l pe Duarte din ultima perioadă. Mai apare lângă Dawa sau Grahovac. Ngezana este accidentat. Ar avea nevoie de un fundaș dreapta. Cel mai important este la mijlocul terenului, unde, odată cu plecarea lui Șut, nu au găsit un înlocuitor pentru el. Lixandru?

La Lixandru nu e vorba că nu este de nivelul lui Șut, dar e un jucător cu profil destul de defensiv. Joacă și fundaș central. La o echipă de fotbal cred că viteza jocului pleacă de la mijlocașul central. Acolo trebuie să găsească ei o soluție.

Rotariu, despre transferurile de care are nevoie FCSB Deci, în total, de câte întăriri vedeți dumneavoastră că ar avea nevoie?

Probabil că vor avea nevoie de patru, cinci jucători pe câteva posturi foarte importante: fundaș central, fundaș dreapta, mijlocaș central, un mijlocaș de bandă pentru că în atac îl au pe Bîrligea. Trebuie să fie însă jucători foarte bine monitorizați ca atunci când vin la FCSB să știe că vin la un club care își dorește să câștige campionatul, să câștige trofee. Deci titulari, nu rezerve sau jucători de lot?

Da, nu poți aduce fotbaliști numai de la echipe care s-au luptat să scape de la retrogradare sau la mijlocul clasamentului. E o presiune mare la FCSB. Trebuie scouterii să aducă jucători care s-au luptat pentru un titlu, chiar au câștigat un trofeu. A intervenit și o plafonare după două campionate câștigate consecutiv?

Probabil că sunt unii jucători care își doresc foarte mult să plece cum au plecat și alții. Și atunci, dacă ar avea oferte, cred că ar fi bine să li se dea drumul și să vină alți jucători care au poftă de a face performanță și de a câștiga trofee. Pentru că sunt unii care chiar au stat destul de mult acolo și au intrat într-un fel de plafonare și sunt mai mult cu gândul de a prinde un contract în străinătate. Cum vă explicați că FCSB a avut probleme pe faza de construcție mai mari în campionat decât în unele meciuri din Europa League (Go Ahead Eagles, Feyenoord, Fenerbahce)?

Au tratat cu altă mentalitate meciurile din cupele europene, datorită faptului că au întâlnit niște adversari teoretic mai puternici. Atunci, pe tranziția pozitivă, când recuperau mingea ei plecau pe contraatac foarte bine. Au jucători de viteză și au speculat foarte bine spațiile pe care le aveau. Pe faza de construcție, pe atac pozițional, când joci în campionatul intern echipele știu că întâlnesc FCSB și se aglomerează pe faza defensivă. A lipsit fotbalistul care să facă diferența?

Da, FCSB nu are încă jucători pentru a construi pe atac pozițional. Totul pleacă de la, părerea mea, mijlocașii centrali. Cât era Șut încă se mai legau lucrurile. Lixandru nu mi se pare că ar fi un jucător care să îl înlocuiască pe Șut. Ba e fundaș central, ba e mijlocaș central. Are mai multe calități defensive decât ofensive. Baba Alhassan, la fel. Și se simte în joc!

În momentul în care nu ai un mijlocaș central, hai să mă dau exemplu pe mine, să fie un fel de număr șase, opt și zece. Adică să și deposedeze, să și construiască și să ajungă și la finalizare. Fără el e foarte greu. Pentru că totul pleacă din zona centrală, de la fundașii și mijlocașii centrali.

Iosif Rotariu, verdict în privința lui Mirel Rădoi și Elias Charalambous Considerați demisiile lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii potrivite pentru a remedia situația de la FCSB?

Pe undeva le văd normale pentru că au ratat accederea în play-off, dar așa se întâmplă în fotbal. Au câștigat campionatul, iar acum, când au văzut că lucrurile nu mai merg cum au fost înainte, au făcut un pas în spate. Eu cred că au făcut un lucru bun pentru că să ratezi play-off-ul cu FCSB, într-adevăr, e un lucru neplăcut. Este Mirel Rădoi antrenorul capabil să o ducă pe FCSB în cupele europene?

Acum, profesional, Mirel Rădoi poate să o ducă pe FCSB sigur. Nu știu cât va sta la FCSB, e cam greu, dar, în primul rând, cred că Mirel Rădoi e un tip foarte exigent și va aduce o disciplină atât în afara terenului, cât și din punct de vedere tactic pentru jucători. Se vedea că era ceva așa scăpat de sub control. Pe Mirel Rădoi îl știu foarte bine și e un tip foarte exigent.

Rotariu a venit la Steaua în sezonul următor triumfului legendar de la Sevilla.

Dorin Rotariu, caz asemănător cu Dennis Politic Cum v-ați simțit când ați văzut cum a fost tratat Dennis Politic? A avut o poveste asemănătoare cu cea a lui Dorin...fost jucător la Dinamo, așteptări mari, puține șanse acordate...

Dennis Politic nu și-a pierdut calitățile. El a crescut foarte bine în străinătate. El a venit la Dinamo, a jucat foarte bine. Nu poate să își piardă calitățile, mai ales la vârsta lui. Părerea mea este că nu i s-a dat încrederea de care avea nevoie. Sunt foarte puțini jucători care vin undeva și se impun în primul 11 la un club destul de mare, cum a fost FCSB campioană, și să fie cei mai buni din echipă. Așadar, trebuie avută răbdare.

Da, trebuie dată încredere! În momentul când nu îi dai încredere, atunci jucătorul își pierde el încrederea în sine și nu va mai avea randamentul său cel mai bun. Cred că aici au greșit ei. Același lucru l-a pățit și Dorin. Și el avea nevoie de un timp de acomodare, venea după o perioadă în care el nu s-a antrenat. A intrat direct în primul 11 nepregătit, într-o echipă în care nu își cunoștea colegii. Contează foarte mult omogenitatea...

Corect, trebuie să fie niște relații de joc, automatisme. Dorin cerea mereu mingea în profunzime, nu avea un mijlocaș care să îl folosească exact în momentul în care trebuia. Atunci s-au dereglat niște lucruri și la el, nefiind pregătit fizic. Nu au avut răbdare cu el, iar atunci și-a pierdut și el încrederea. Cred că același lucru s-a întâmplat și cu Politic. Apropo de Dorin, a reînceput să joace, chiar dacă momentan doar ca rezervă la Eyupspor. Sunt șanse să devină titular și să continue acolo? Ați vorbit cu el?

El și-a dorit să joace în prima ligă din Turcia, în Superligă. De aceea a și mers la Eyupspor. Îi trebuie și lui timp de acomodare. A venit în plin campionat la echipă. Când a intrat a făcut-o foarte bine, cel puțin în meciul cu Galatasaray, unde a fost remarcat și de presa din Turcia. V-au căutat jurnaliștii din Turcia să vă întrebe de nepotul dumneavoastră?

meciuri a strâns Dorin Rotariu la Eyupspor în campionatul Turciei, în stagiunea curentă, toate în calitate de rezervă. El a semnat în februarie cu noua sa echipă. 250.000 de euro este cota sa de piață, conform site-ului de specialitate Transfermarkt. V-au căutat jurnaliștii din Turcia să vă întrebe de nepotul dumneavoastră?

Da, chiar am primit niște mesaje de la jurnaliști din Turcia. M-au întrebat dacă e rudă cu mine și le-am spus că e copilul fratelui meu geamăn, al lui Ilie. Și au fost foarte încântați de el. Încet, încet e clar că va deveni titular. Pentru că am vorbit cu el, are mare încredere. Îi place, e foarte entuziasmat de tot ce se întâmplă acolo. Probabil că și nivelul îl încântă.

Inclusiv faptul că adversarii pe care îi întâlnește acolo sunt foarte valoroși. Sunt jucători de la Galatasaray, de la Fenerbahce. Și eu cred în el pentru că e la o vârstă, e matur acum și foarte bine pregătit. Eu cred că în scurt timp va fi titular și va reuși și să înscrie cât mai multe goluri în campionatul Turciei. Se gândește și la echipa națională, dacă va deveni titular?

Clar, el se gândește și la echipa națională ca orice jucător. Nu există jucător în lumea asta, nu cred, eu vorbesc din punctul meu de vedere, să nu se gândească la echipa națională. Eu am avut o perioadă de întrerupere de patru ani și la 35 de ani am fost convocat din nou la echipa națională la meciul cu Irlanda. În fotbal orice este posibil. Orice jucător trebuie să să gândească la echipa națională! Vârful carierei unui fotbalist este echipa națională!

selecții și un gol a strâns Dorin Rotariu pentru echipa națională a României. 10.06.2019 reprezintă ultima sa apariție în tricolor, într-o partidă Malta – România 0-4, contând pentru preliminariile EURO 2020.

Mircea Lucescu, considerat de Rotariu principalul atu contra Turciei Se apropie meciul cu Turcia. Cum vedeți șansele României pentru o victorie?

Înainte nu poți să spui foarte multe lucruri. Normal, dacă e să analizăm și să fim obiectivi, plecăm cu șansa a doua. Faptul că jucăm în deplasare, la Istanbul, unde publicul este foarte entuziasmant, vulcanic și pune o presiune foarte mare pe adversari, în primul rând. În al doilea rând, sunt fotbaliști în naționala Turciei care joacă la cluburi mari din străinătate: Arda Guler la Real Madrid, Kenan Yildiz la Juventus, Hakan Calhanoglu la Inter. Sunt alți fotbaliști care joacă la Galatasaray în Champions League. Per total, zici că pleci cu șansa a doua, dar în fotbal se poate întâmpla orice într-un singur meci, o singură manșă. Ce ar putea să facă totuși tricolorii?

Depinde acum de modul în care abordează jucătorii, de încrederea pe care o au. Eu mă gândesc cum am fost eu ca jucător. Pe mine m-a mobilizat întotdeauna publicul. Dacă stadionul era plin, mă mobilizam mai mult. Mă ambiționam mai mult! Cred că și ei sunt conștienți de acest lucru, de presiunea care va fi. Sunt fotbaliști care joacă în străinătate, în campionatul intern, e domnul Mircea Lucescu care e principalul atu al echipei naționale, care are experiență mare în tot astfel de momente. Poate selecționerul să găsească formula câștigătoare, ținând cont că a avut probleme de sănătate?

de selecții și un gol a strâns Iosif Rotariu pentru naționala României. 30.04.1997 a fost data ultimei apariții în tricolor pentru Iosif Rotariu, într-un România – Irlanda 1-0 din preliminariile pentru Cupa Mondială din 1998. Poate selecționerul să găsească formula câștigătoare, ținând cont că a avut probleme de sănătate?

Faptul că a trecut recent printr-o perioadă în care a avut probleme de sănătate, revenind totuși la echipa națională, înseamnă că dânsul simte ceva. Știe jucători din Turcia. Simte că se poate realiza ceva. A fost și selecționerul Turciei. Are atâta experiență și faptul că a revenit acum dă încredere și jucătorilor. Dacă vine un antrenor ca domnul Mircea Lucescu și stă pe bancă în condițiile în care a fost, înseamnă că el simte ceva. Simte că poate califica echipa. Ați jucat pe stadionul din Istanbul. Cum pot face față tricolorii atmosferei create de turci?

Am jucat contra echipei Beșiktaș, unde se joacă meciul naționalei. Nu știu dacă e o presiune atât de mare cum era la Galatasaray și la Fenerbahce. Aceste două echipe sunt considerate ca Steaua și Dinamo în România. Era și Beșiktaș acolo la lupta pentru titlu. Dar când e vorba de echipa națională sunt foarte uniți. Toate galeriile vor fi împreună și îi vor susține. Eu le dau un sfat: să intre cu încredere! Ei știu că sunt urmăriți de întreaga țară. Știu că toată lumea așteaptă o victorie de la ei. Eu când vedeam un stadion plin mă ambiționam și mai mult! Așa ar trebui să fie și pentru ei!

Probabil că și ei sunt la fel pentru că la fotbal dacă nu joci cu presiune înseamnă că nu ești fotbalist. Mai ales la echipa națională întotdeauna va fi presiune, indiferent ce adversar va fi și ce public ostil vei întâlni. Tricolorii care pot face diferența la Istanbul, în viziunea lui Iosif Rotariu Cine poate să facă diferența pentru România?

În astfel de meciuri contează cel mai mult jocul colectiv al echipei. Echipa este atuul principal. E Ianis Hagi care joacă în campionatul Turciei, cunoaște tot ce este în Turcia și poate să fie unul dintre atuurile echipei naționale. Ianis, dacă prinde o zi bună și este în formă, are realizări individuale extraordinare. S-ar putea ca el să le spună despre ce se întâmplă în Turcia. A jucat și contra Galatei, și contra lui Beșiktaș, și știe ce se întâmplă în Turcia.

În afară de Ianis mai mizați și pe alți jucători?

E important că a revenit Drăgușin. Nicușor Stanciu văd că joacă bine și el. Lipsește Denis Drăguș care este suspendat. Cred că lotul este destul de complet, omogen, acum totul depinde de inspirația domnului Mircea Lucescu. Valentin Mihăilă poate să ajute cu forma sa bună chiar din campionatul Turciei?

Da, da! Mihăilă a prins câteva meciuri bune în ultima vreme. Înțeleg că sunteți încrezător că selecționerul poate găsi formula câștigătoare, indiferent de problemele medicale cu care s-a confruntat recent?

Am mare încredere în Mircea Lucescu. Și în perioada în care a stat dânsul, permanent a ținut legătura cu colaboratorii săi, foști jucători de fotbal. Și niște foști jucători de fotbal la un nivel înalt, de echipa națională, au totuși o viziune asupra fotbalului și atunci l-au informat foarte bine despre toate lucrurile. Și dânsul a văzut meciurile, iar la experiența sa nu cred că e o nevoie atât de mare ca el să meargă să vadă jucătorii personal. Se poate descurca doar cu informația primită de la staff?

Da, poate să adune date și atunci dânsul poate să ia decizia finală. Ce pronostic dați pentru Turcia - România?

Nu prea îmi place mie să dau pronosticuri dinainte pentru că e foarte greu. Eu aș vrea să se califice echipa națională, nu dau pronosticuri.