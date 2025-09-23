CS Minaur Baia Mare şi CSU din Suceava au obţinut victorii, luni, pe teren propriu, în meciuri din etapa a treia a Ligii Naţionale de handbal masculin.

CS Minaur Baia Mare a dispus de CSM Vaslui cu 29-24 (12-10), condusă de Artem Kozakevic (8 goluri). Portarul Darius-Cătălin Makaria a avut 15 intervenţii. Dragoş Hanţaru (9 goluri) s-a remarcat de la vizitatori.

CSU din Suceava a reuşit prima sa victorie din acest sezon, 39-37 (17-18) cu SCM Politehnica Timişoara.

Ştefan Adrian Tîrzioru a înscris 7 goluri pentru gazde, Eduard Iordachi 6, Botond Balazs 6. Raul Campos Nantes şi Valentino Ravnic au reuşit câte 7 goluri pentru bănăţeni.

”💪 Cei care au speriat Vestul! 🔫”, a postat la final CSU Suceava, alături de declarația excelentului Eduard Iordachi:

”Senzațional! Ce trăim meci de meci acasă la Suceava puține echipe pot să trăiască!”.

