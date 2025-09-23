VIDEO EXCLUSIV ”Cei care au speriat vestul!” Meci cu aproape 80 de goluri în CSU Suceava - SCM Politehnica Timișoara, LIVE pe Pro Arena

Partidă spectaculoasă în Liga Zimbrilor.

CS Minaur Baia Mare şi CSU din Suceava au obţinut victorii, luni, pe teren propriu, în meciuri din etapa a treia a Ligii Naţionale de handbal masculin.

CS Minaur Baia Mare a dispus de CSM Vaslui cu 29-24 (12-10), condusă de Artem Kozakevic (8 goluri). Portarul Darius-Cătălin Makaria a avut 15 intervenţii. Dragoş Hanţaru (9 goluri) s-a remarcat de la vizitatori.

CSU din Suceava a reuşit prima sa victorie din acest sezon, 39-37 (17-18) cu SCM Politehnica Timişoara.

Ştefan Adrian Tîrzioru a înscris 7 goluri pentru gazde, Eduard Iordachi 6, Botond Balazs 6. Raul Campos Nantes şi Valentino Ravnic au reuşit câte 7 goluri pentru bănăţeni.

💪 Cei care au speriat Vestul! 🔫, a postat la final CSU Suceava, alături de declarația excelentului Eduard Iordachi:

”Senzațional! Ce trăim meci de meci acasă la Suceava puține echipe pot să trăiască!”.

”Careul de ași” din Liga Zimbrilor: campioana Dinamo, doar pe locul 3

1. ACS HC Buzău 6 puncte

2. CS Minaur Baia Mare 5

3. CS Dinamo Bucureşti 4

4. SCM Politehnica Timişoara 4

Info și foto: Agerpres, CSU Suceava/Marius Gabor

