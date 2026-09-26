"Reghecampf? A luat-o razna!": dezvăluiri bulversante din Tunisia despre noul antrenor al FCSB-ului

&quot;Reghecampf? A luat-o razna!&quot;: dezvăluiri bulversante din Tunisia despre noul antrenor al FCSB-ului Fotbal intern
SPORT.RO
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Când a sosit în țară, pentru a semna cu formația bucureșteană, Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a pretins că litigiul cu Esperance, pentru rezilierea contractului, s-a stins. Nici vorbă de așa ceva!

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Reghecampf - galerie foto

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Laurențiu Reghecampf (51 de ani) are de acum o motivație în plus pentru a reuși, la FCSB, în acest al treilea mandat. Pentru că, la ce a făcut la ultimele sale două formații din Africa, el a închis niște uși în spatele său. Definitiv!

Din punct de vedere al rezultatelor, „Reghe“ și-a relansat cariera în Africa. Supercupa Tunisiei, câștigată în primul său mandat la Esperance (între noiembrie 2024 – martie 2025), plus cele două titluri cucerite cu Al-Hilal Omdurman, confirmă acest lucru. Din păcate, românul și-a „pătat“ reușitele fotbalistice prin scandalurile cu iz de „trădare“. La Esperance, telenovela rezilierii contractului, din dorința de a prelua FCSB, nu că nu s-a încheiat, dar tinde să-l tragă pe „Reghe“ într-o dispută care va ajunge la FIFA!

Tunisienii insistă: „Ori plătește 450,000 de euro, ori mergem la FIFA!“

Când a revenit în țară, Reghecampf s-a lăudat că a ajuns la o înțelegere cu Esperance Tunis pentru încheierea acordului semnat în iunie pe cale amiabilă. Acum, la două zile după afirmația antrenorului, devine clar că această presupusă înțelegere nu există! Dovadă și dezvăluirile unui oficial de la Esperance, în presa arabă, sub protecția anonimatului.

„La cum a plecat în România și a semnat cu FCSB, nu putem spune decât un singur lucru: Reghecampf a luat-o razna! Decizia noastră e luată. Vom merge la FIFA. Reghecampf a tot încercat să-l convingă pe Hamdi Meddeb de plata sumei de 150,000 de euro pentru rezilierea acordului, dar președintele nici n-a vrut să audă de așa ceva“, e primul fragment din declarațiile atribuite unui oficial de la Esperance într-un amplu articol publicat, vineri.

În continuarea textului, sursa din interiorul clubului african a povestit care a fost ultima propunere a celor de la Esperance pentru Laurențiu Reghecampf: „Președintele Hamdi Meddeb i-a spus clar lui Reghecampf: vrei să reziliezi cu noi, plătești 450,000 de euro. Altfel, ne vedem la FIFA“.

De ce însă 450,000 de euro? Presa din Tunisia susține că aceasta e valoarea totală a contractului pe care l-a avut „Reghe“ cu Esperance pentru perioada iunie 2026 – iunie 2027.

Dezvăluiri bulversante din Tunisia despre noul antrenor al FCSB-ului

Cum tehnicianul român n-a acceptat „oferta“ președintelui Hamdi Meddeb, de acum Esperance ia în calcul doar varianta soluționării cazului, la FIFA. Potrivit presei arabe, așa se și explică faptul că, deocamdată, clubul n-a făcut niciun anunțt privind rezilierea contractului cu „Reghe“. Pentru că părțile nu s-au înțeles în această privință. Așadar, un anunț, când va veni, va fi legat de demararea procedurilor legale pentru întocmirea dosarului care va ajunge la FIFA.

„Avocații lui Esperance finalizează acum dosarul împotriva lui Reghecampf. Principalele capete de acuzare vor fi legate de încălcarea contractului de către antrenorul român și plecarea sa în România, pentru a semna cu un alt club, înainte de a încheia socotelile cu Esperance“, a scris presa din Tunisia.

De amintit că, în acest al doilea mandat la Esperance, Laurențiu Reghecampf a stat pe bancă în doar patru meciuri, toate în campionat. Bilanțul său: trei victorii și o înfrângere.

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