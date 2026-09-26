Adi Mutu nu s-a ferit! Ce a spus despre Ianis Hagi: „Este o problemă pentru toată lumea”

România a pierdut în fața Suediei, scor 1-2, în primul meci al grupei din Nations League din deplasare.

„Tricolorii” au înscris prin Dennis Man în minutul 29, în timp ce nordicii au marcat prin Isak (20') și Gyokeres (43').

Adi Mutu, despre Ianis Hagi: „Toți ne gândim la asta pentru că sunt tată și fiu”

Adi Mutu a fost întrebat la finalul partidei de la Stockholm dacă Gică Hagi ar fi trebuit să înceapă cu Nicolae Stanciu în locul lui Ianis Hagi.

Fostul liderul al naționalei României e de părere că nu e problemă faptul că selecționerul se bazează pe fotbalistul lui Alanyaspor. Cu toate aceasta, Mutu a spus că Ianis Hagi a avut o viteză în minus din cauza minutelor puține jucate în acest start de sezon la echipa de club.

„(n.r. Îl ține Ianis Hagi pe Stanciu pe bancă pentru meciul ăsta?) Nu neapărat, pentru că Stanciu putea să joace la mijlocul trenului, așa cum a intrat. Este o problemă pentru toată lumea, toți ne gândim la asta pentru că sunt tată și fiu. Nu cred că își are loc aici o astfel de polemică, pentru că Ianis juca foarte mult la națională și înainte să vină Gică Hagi antrenor.

Eu cred că nu are ritm de joc, asta cred că e problema, și în seara asta a făcut o partidă modestă, a greșit câteva pase. El a alergat, dar se vede că nu are schimbarea asta de viteză, are o singură viteză în momentul ăsta și asta pentru că nu are jocuri în picioare”, a spus Adi Mutu, la Antena 1.