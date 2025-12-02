Marea dezvăluire făcută de Serena Williams: ce nu a făcut niciodată, în cei 27 de ani petrecuți în tenisul profesionist

Marea dezvăluire făcută de Serena Williams: ce nu a făcut niciodată, în cei 27 de ani petrecuți în tenisul profesionist
Timp de trei decenii, Serena Williams a rezistat uneia dintre cele mai mari tentații.

Serena Williams (44 de ani) s-a retras din tenisul profesionist în urmă cu trei ani, după o ediție a Openului American în care a ajuns până în turul al treilea.

Privind în urmă, fosta jucătoare de tenis care și-a încheiat cariera cu 23 de titluri majore cucerite în proba individuală, a identificat una dintre cele mai importante decizii de care s-a ținut constant, pe durata celor trei decenii în care și-a dedicat viața tenisului.

Serena Williams și-a promis, la 17 ani, că nu va citi niciun articol scris despre ea

„Când aveam 17 ani, când am câștigat US Open-ul pentru prima dată, am luat atunci o decizie. Eram atât de tânără, dar am spus că nu voi citi niciodată nimic despre mine. La Open era atât de multă pozitivitate, și m-am gândit: nu vreau să mi se urce la cap. Voiam să rămân modestă. M-am mai gândit că, dacă e negativ, nu vreau să citesc.

﻿Nu prea am mai citit vreun articol după aceea,” a dezvăluit Serena Williams pentru net-a-porter.

„Nu o să las pe nimeni să mă doboare,” declară Serena Williams, în 2025. „Pun destul stres asupra mea. Ultimul lucru pe care îl voi permite este ca altcineva să facă asta. Dar sunt atât de fericită că fetele din ziua de azi nu trebuie să treacă prin asta la fel de mult. Adică, cred că trollii de pe internet sunt altceva. Deci ai de-a face și cu asta…”, a mai spus Serena Williams.

Serena Williams, despre corpolență

„A fost greu pentru că, atunci când eram început – în primii 15 ani – corpul meu era diferit. Aveam sâni mari; aveam un fund mare. Fiecare sportivă era super plată, super slabă și frumoasă, dar într-un alt fel. Și eu nu înțelegeam, ca sportivă, cum să gestionez asta.

Te afectează mental. Absolut. Crezi că ești mare toată viața și apoi te uiți în urmă și îți spui: eram în formă. Da, aveam mușchi mari. Nu arătam ca celelalte fete, dar nu toată lumea arată la fel,” a adăugat sportiva din Michigan.

