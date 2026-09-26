Primul meci oficial din acest al doilea mandat de selecționer al lui Gheorghe Hagi (61 de ani) ne-a repus în fața unei realități dure: dăm bine din gură pe la conferințe, dar când trebuie să „vorbim“ pe teren... se lasă liniște.

Suedia – România, scor 2-1, a demonstrat că, la echipa națională, selecționerii vin și pleacă, însă problemele noastre cronice rămân. Prima dintre ele? Avem fotbaliști care au defilat în Liga C a Națiunilor, cu Kosovo, Cipru și Lituania, dar în Liga B și-au arătat limitele de la bun început.

Dennis Man și Rațiu, singurii cu note de trecere

Pe „Strawberry Arena“, Suedia – România (2-1) a fost genul de meci în care scorul final nu spune toată povestea. Pentru că nordicii ne-au bătut mult mai clar decât ce arată rezultatul de pe tabelă.

Faptul că tricolorii au avut o prestație dezolantă reiese și din notele Flashscore, acordate în funcție de cifrele fiecărui fotbalist în minutele petrecute pe teren. Iată cum au fost evaluați ai noștri de sursa citată:

I. Radu (6,1) – Rațiu (7,1), Coubiș (6,7), Drăgușin (6,6), Ghiță (6,6), Bancu (6,7) – Băluță (6,8), R. Marin (6,1) – I. Hagi (5,9) – L. Munteanu (6,1), Man (7,2)

Rezerve intrate pe parcurs:

*Screciu (6,2)

*Mihăilă (6,5)

*Florin Tănase (6,4)

*Nicușor Stanciu și Vlad Dragomir (fără note, pentru că au jucat prea puțin)

Așadar, în echipa României, marcatorul golului, Dennis Man, dar și fundașul nostru de bandă, Andrei Rațiu, au fost singurii care au primit note de trecere.

În schimb, căpitanul Ianis Hagi a fost cel mai slab, iar starul nostru din Champions League, Răzvan Marin, a avut o evoluție palidă.

Suedezii au dat „Omul meciului“

Potrivit datelor furnizate de Flashscore, media notelor în echipa României a fost de 6,5. Prin comparație, Suedia a fost o echipă de nota 7. Iar de la formația gazdă a venit și „Omul meciului“: mijlocașul central, Yasin Ayari (22 de ani). Născut în Suedia, dintr-un tată tunisian și o mamă din Maroc, Ayari a fost notat cu 7,7 de Flashscore. El a oferit pasa excelentă din care Isak a deschis scorul în minutul 20.