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Andru Nenciu îi are invitați în această dimineață pe Ciprian Marica și Bogdan Lobonț pentru a analiza meciul naționalei de aseară, de la Stockholm, Suedia - România 2-1, din prima etapă a Ligii Națiunilor - Divizia B.

Pe parcursul emisiunii veți vedea interviuri acordate în Suedia de selecționerul Gică Hagi și de mai mulți jucători ai primei reprezentative, dar veți vedea imagini și din confruntarea naționalei de tineret, în victoria din deplasare cu Cipru, scor 3-0, meci transmis de Pro Arena și VOYO

