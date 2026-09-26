LIVE VIDEO Ciprian Marica și Bogdan Lobonț sunt invitații lui Andru Nenciu la Matinal VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1, de la 10:00. Reacții după Suedia - România 2-1

Ciprian Marica și Bogdan Lobonț sunt invitații lui Andru Nenciu la Matinal VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1, de la 10:00. Reacții după Suedia - România 2-1 Nationala Ciprian Marica, la VOYO Sport Live
Alexandru Hațieganu
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Data actualizarii:

Matinalul VOYO SPORT LIVE începe la 10:00, pe VOYO SPORT 1.

TAGS:
Suedia - Romaniavoyo sport liveCiprian MaricaBogdan Lobontandru nenciuLiga NatiunilorVOYO SPORT 1
Din articol

VOYO SPORT LIVE pe VOYO SPORT 1

Andru Nenciu îi are invitați în această dimineață pe Ciprian Marica și Bogdan Lobonț pentru a analiza meciul naționalei de aseară, de la Stockholm, Suedia - România 2-1, din prima etapă a Ligii Națiunilor - Divizia B.

Pe parcursul emisiunii veți vedea interviuri acordate în Suedia de selecționerul Gică Hagi și de mai mulți jucători ai primei reprezentative, dar veți vedea imagini și din confruntarea naționalei de tineret, în victoria din deplasare cu Cipru, scor 3-0, meci transmis de Pro Arena și VOYO

Imagini din Suedia - România 2-1

  • Razvan marin 24
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În celălalt meci din grupa a patra a Diviziei B, Polonia şi Bosnia au încheiat fără gol marcat, 0-0, la Varşovia.

Suedia - România 2-1

SUEDIA: Johansson – Holm (D. Svensson 63), Starfelt (Ekdal 63), Lindelof, Stroud – Bernhardsson (Walemark 77), Bergvall, Ayari, Nanasi (Gudmundsson 84) – Gyokeres (Nygren 76), Isak. SELECŢIONER: Graham Potter

ROMÂNIA: I. Radu – Coubiş, Drăguşin, Ghiţă – Raţiu, T. Băluţă (Screciu 46), R. Marin (Stanciu 81), Bancu – I. Hagi (Fl. Tănase 67) – Man (V. Dragomir 88), L. Munteanu (Mihăilă 67). SELECŢIONER: Gheorghe Hagi

Cartonaşe galbene: - / R. Marin 37, Ghiţă 45+2, Screciu 83, Man 86, Coubiş 90

Arbitri: Ondrej Berka - Matej Vilcek, Kamil Hajek (toţi din

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