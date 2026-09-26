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Andru Nenciu îi are invitați în această dimineață pe Ciprian Marica și Bogdan Lobonț pentru a analiza meciul naționalei de aseară, de la Stockholm, Suedia - România 2-1, din prima etapă a Ligii Națiunilor - Divizia B.
Pe parcursul emisiunii veți vedea interviuri acordate în Suedia de selecționerul Gică Hagi și de mai mulți jucători ai primei reprezentative, dar veți vedea imagini și din confruntarea naționalei de tineret, în victoria din deplasare cu Cipru, scor 3-0, meci transmis de Pro Arena și VOYO
În celălalt meci din grupa a patra a Diviziei B, Polonia şi Bosnia au încheiat fără gol marcat, 0-0, la Varşovia.
Suedia - România 2-1
SUEDIA: Johansson – Holm (D. Svensson 63), Starfelt (Ekdal 63), Lindelof, Stroud – Bernhardsson (Walemark 77), Bergvall, Ayari, Nanasi (Gudmundsson 84) – Gyokeres (Nygren 76), Isak. SELECŢIONER: Graham Potter
ROMÂNIA: I. Radu – Coubiş, Drăguşin, Ghiţă – Raţiu, T. Băluţă (Screciu 46), R. Marin (Stanciu 81), Bancu – I. Hagi (Fl. Tănase 67) – Man (V. Dragomir 88), L. Munteanu (Mihăilă 67). SELECŢIONER: Gheorghe Hagi
Cartonaşe galbene: - / R. Marin 37, Ghiţă 45+2, Screciu 83, Man 86, Coubiş 90
Arbitri: Ondrej Berka - Matej Vilcek, Kamil Hajek (toţi din