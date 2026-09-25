Plecat de la FCSB în martie, după șase ani în care a făcut parte din staff-ul formației roș-albastre, Mihai Pintilii l-a însoțit pe Elias Charalambous la Levadiakos. Cei doi au devenit antrenori la formația greacă, însă secundul a demisionat după doar câteva meciuri.

Pintilii a invocat "motive personale" și a transmis că Elias Charalambous nu a fost supărat după decizia sa. Fostul mijlocaș a adăugat că plecarea sa din Grecia nu are vreo legătură cu dorința de a reveni la FCSB, unde principal tocmai a devenit Laurențiu Reghecampf.

Vineri, Mihai Pintilii a revenit cu un mesaj public pentru Elias Charalambous. Cipriotul care a câștigat două titluri cu FCSB împlinește astăzi vârsta de 46 de ani.