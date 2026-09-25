FOTO Mihai Pintilii a revenit cu un mesaj pentru Elias Charalambous, la câteva zile după demisia de la Levadiakos

Mihai Pintilii a revenit cu un mesaj pentru Elias Charalambous, la câteva zile după demisia de la Levadiakos Fotbal extern
SPORT.RO
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Mihai Pintilii este acum liber de contract, după ce a demis să demisioneze de la Levadiakos.

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Plecat de la FCSB în martie, după șase ani în care a făcut parte din staff-ul formației roș-albastre, Mihai Pintilii l-a însoțit pe Elias Charalambous la Levadiakos. Cei doi au devenit antrenori la formația greacă, însă secundul a demisionat după doar câteva meciuri.

Pintilii a invocat "motive personale" și a transmis că Elias Charalambous nu a fost supărat după decizia sa. Fostul mijlocaș a adăugat că plecarea sa din Grecia nu are vreo legătură cu dorința de a reveni la FCSB, unde principal tocmai a devenit Laurențiu Reghecampf.

Vineri, Mihai Pintilii a revenit cu un mesaj public pentru Elias Charalambous. Cipriotul care a câștigat două titluri cu FCSB împlinește astăzi vârsta de 46 de ani.

Rămas fără Pintilii, dar cu Adrian Șut, Octavian Popescu sau Alexandru Pantea în lot, Elias Charalambous trebuie să o scoată pe Levadiakos din subsolul clasamentului după pauza pentru meciurile echipelor naționale. După primele 5 etape, formația sa este ultima din clasament, cu un singur punct și golaveraj 0-9.

Ce a spus Laurențiu Reghecampf despre varianta Pintilii la FCSB

Noul antrenor al FCSB-ului și-a anunțat deja colaboratorii și a spus că nu se pune problema, în momentul de față, ca fostul mijlocaș să revină la fosta campioană a României.

"Noi am anunțat foarte clar. Cu mine vor veni Dinu Viorel și Adrian Popa plus cei care sunt acum în staff-ul tehnic. Când eu am avut o discuție cu patronul, Pinti era angajat la echipa lui. 

N-am discutat niciodată cu el acest lucru. Nu cred că este cazul în momentul de față. Dacă vom avea nevoie de cineva, cu siguranță vom apela la oameni care cunosc echipa și fac parte din tradiția acestei echipe”, a spus Laurențiu Reghecampf, la conferința de presă.

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