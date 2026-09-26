Ciprian Marica, uluit de un tricolor după Suedia - România: ”Cel mai bun jucător al nostru! La Barcelona îl văd”

În momentul numirii sale în funcția de selecționer, mulți au fost curioși să vadă cum va gestiona Gheorghe Hagi (61 de ani) relația cu fiul său, Ianis (27 de ani), la națională. Primul meci oficial din mandatul noului selecționer tocmai ne-a oferit un răspuns. Unul deloc plăcut!

Vineri seara, pe „Strawberry Arena“, Ianis nu doar că a fost titularizat, dar a primit și banderola de căpitan. Asta într-un moment în care au fost voci care au pus sub semnul întrebării convocarea sa pentru partidele din septembrie și octombrie, deoarece mijlocașul de 27 de ani traversează o formă slabă, la Alanyaspor. Aici, play-maker-ul român a primit doar 103 minute, în noul sezon.

Ianis Hagi, cel mai slab fotbalist de pe teren la Stockholm

În Suedia – România, Ianis Hagi a fost pe teren până în minutul 67, când tatăl său l-a schimbat cu Florin Tănase. Concluzia site-ului Flashscore, bazată pe cifrele seci, care nu țin cont de numele jucătorului? Ianis Hagi a fost cel mai slab om de pe teren, la Stockholm.

Căpitanul tricolorilor a fost notat cu 5,9. Nici un alt jucător, nici din echipa gazdelor, nici din echipa noastră, n-a avut o notă atât de mică. Iată cifrele lui Ianis în minutele petrecute pe teren:

*Total șuturi: 2

*Pase reușite: 18 din 22 (82%)

*Atingeri ale balonului: 34

*Atingeri ale balonului în careul advers: 0

*Dribblinguri reușite: 1 din 2 (50%)

Gheorghe Hagi, „scut“ pentru Ianis

La conferința de după meciul Suedia – România, selecționerul a fost întrebat despre prestația lui Ianis Hagi. Prin răspunsul său scurt, Gheorghe Hagi a ținut să-și protejeze fiul.

„Nu pot să vorbesc de un singur jucător al echipei. Eu de echipă trebuie să vorbesc, nu de un jucător. De jucători, dacă voi vorbi, voi vorbi de cel care a fost cel mai bun. Cel mai bun atacant al nostru a fost Man. Și el, dar și Louis (n.r. – Louis Munteanu) au avut lucruri bune“, a spus Gheorghe Hagi.