Reghecampf a acceptat imediat oferta de revenire la FCSB, chiar dacă se află sub contract cu Esperance Tunis. Tehnicianul ar fi fost dispus să achite trei salarii - în total aproximativ 150.000 de euro - pentru a își putea rezilia unilateral înțelegerea cu formația din Tunisia.

Reghecampf a plecat de la Esperance Tunis fără să semneze rezilierea

Cu toate acestea, ultimele informații din Tunisia arată că Esperance Tunis nu ar recunoaște clauza respectivă și i-ar solicita lui Reghecampf să plătească întreaga valoare rămasă din contractul său, până în 2028. Cazul ar putea ajunge chiar la FIFA.

Pentru Reghecampf, lucrurile par însă clare. A refuzat să plece marți cu echipa în cantonamentul de la Ayn Darahim, iar tunisienii s-au văzut nevoiți să apeleze la un interimar pentru stagiul de pregătire.

"Reghecampf nu s-a prezentat marți în cantonamentul lui Esperance Tunis de la Ayn Darahim. Astfel, se confirmă plecarea sa de la echipă, deși nu a semnat niciun document de reziliere a contractului cu Esperance", au scris tunisienii de la Mosaique FM.

Într-un interviu acordat pentru winwin, marți, Reghecampf s-a plâns că "staff-ul nu a fost plătit de 3 luni" și a acuzat "lipsa de respect" din partea conducerii.

Reghecampf, așteptat joi la FCSB

Tunisienii au preluat și anunțul făcut de Mihai Stoica, potrivit căruia Reghecampf va ajunge joi la FCSB.

"Clubul român FCSB a invitat presa locală la o conferință de presă pentru a-l prezenta pe Laurențiu Reghecampf drept noul antrenor al echipei.

Conferința de presă va avea loc joi, 24 septembrie 2026, iar Reghecampf va conduce antrenamentul echipei în seara aceleiași zile", a mai scris Mosaique FM.