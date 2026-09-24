Tehnicianul a fost prezentat oficial în cadrul unei conferințe de presă la care a luat parte alături de președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, Mihai Stoica.

Laurențiu Reghecampf: ”A fost o săptămână grea pentru mine, dar mi-am dorit foarte mult!”

Reghecampf a declarat în cadrul conferinței că și-a dorit foarte mult să ajungă pe banca roș-albaștrilor și cunoaște deja presiunea la care va fi supus în postura de antrenor al roș-albaștrilor.

Antrenorul a explicat că principalul său obiectiv pe termen scurt este câștigarea meciului cu Oțelul Galați, prima partidă după reluarea campionatului.

”A fost o săptămână grea pentru mine, dar mi-am dorit foarte mult, iar asta e cel mai important. Sunt foarte fericit să fiu aici. Știu exact ce ne așteaptă. Avem foarte multe lucruri de făcut, iar cel mai important este să ne câștigăm primul meci. Și așa vom încerca să ne desfășurăm programul de la etapă la etapă.

Cele mai importante sunt punctele. Trebuie ca jucătorii să își recapete încrederea, pofta de joc. Nimic nu s-a schimbat din ultimele mele apariții la echipă, ambițiile sunt la fel. Știu ce mă așteaptă, iar de azi vom da drumul la treabă”, a spus Laurențiu Reghecampf la conferința de prezentare.