Gică Hagi a desemnat MVP-ul României din meciul cu Suedia: ”A fost cel mai bun!”

Suedezii au deschis scorul prin Alexander Isak în minutul 20, însă Dennis Man a reușit să restabilească egalitatea după nouă minute. Scorul final a fost stabilit pe finalul primei reprize, când Gyokeres l-a învins pe Ionuț Radu. În repriza secundă, suedezii au avut și un gol anulat, al lui Stroud, după un henț comis de Alexander Isak.

La conferința de presă de la finalul jocului, Gică Hagi a fost întrebat despre prestația fiului său Ianis, însă ”Regele” s-a abținut să facă prea multe comentarii. De fapt, Hagi a spus că îl va remarca doar pe cel mai bun jucător al echipei naționale, care, în opinia sa, a fost chiar marcatorul golului României, Dennis Man.

Ianis Hagi a avut o prestație ștearsă în partida cu Suedia și nu a reușit să iasă cu nimic în evidență.

”Nu pot să vorbesc despre Ianis. El este un jucător al echipei, eu despre echipă trebuie să vorbesc, nu de un jucător. Dacă voi vorbi despre un jucător, voi vorbi despre cel care a fost cel mai bun. Cel mai bun atacant al nostru a fost Man. Și el, și Louis au avut lucruri bune, ceilalți au făcut lucruri bune, dar mai avem de progresat și mai avem de făcut lucruri importante”, a spus Gică Hagi la conferința de presă de la finalul jocului.

Dennis Man: „La PSV este o situație nasoală”

Dennis Man și-a arătat nemulțumirea în urma înfrângerii cu Suedia, chiar dacă a marcat unicul gol al „tricolorilor”.

Fotbalistul de 28 de ani s-a arătat nemulțumit de situația de la echipa de club, unde și-a pierdut locul de titular.

„A fost o partidă grea, am încercat să ne facem jocul și să crem probleme. Se poate mai mult la fiecare meci, mă bucur că am marcat, dar sunt dezamăgit pentru că nu am reușit să scoatem ce ne-am dorit înaintea meciului.

Ar trebui să ne dea de gândit acest meci, pentru că vom juca cu ei peste două săptămâni, dar până atunci ne așteaptă alt meci în două zile și trebuie să fim pregătiți. E păcat că jucăm cu stadionul gol cu Bosnia (n.r. la București), dar avem nevie de puncte și vom da totul.

Încerc să uit de problemele de la echipa de club când vin la echipa națională. La PSV este o situație mai nasoală, dar mă antrenez zi de zi, sunt pregătit și când o să am ocazia o să fiu pregătit”, a spus Dennis Man.