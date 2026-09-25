Acest lucru ar urma să se întâmple în iarnă, când se va încheia sezonul în China, unde Stanciu evoluează pentru Dalian Yingbo. FCSB și Universitatea Cluj sunt cele două echipe la care este așteptat Stanciu.

Gigi Becali: ”Dacă va veni în iarnă, Stanciu va veni la noi!”

Mai mult, s-a scris chiar că Stanciu ar fi semnat deja un precontract cu Șepcile Roșii. Ulterior, a apărut și interesul celor de la FCSB, iar Mihai Stoica a transmis că mutarea este ”ca și făcută”.

Într-o intervenție în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro, Gigi Becali a vorbit despre un eventual transfer al lui Nicolae Stanciu la FCSB.

La conferința de presă organizată odată cu prezentarea lui Laurențiu Reghecampf, Mihai Stoica a declarat că mutarea este ”peste 75%” făcută. Totuși, patronul roș-albaștrilor susține că nu este nimic concret.

Gigi Becali a discutat cu Nicolae Stanciu, iar cei doi au convenit ca, în cazul în care fotbalistul se va decide să se întoarcă în Superliga României, atunci va discuta în iarnă cu finanțatorul de la FCSB condițiile unei eventuale reveniri în tricoul roș-albaștrilor.

”Cum e aproape făcută? Am vorbit eu cu el (n.r. Nicolae Stanciu). Dacă va veni (n.r. în România), normal că va veni la noi. Nu știu, eu zic când e sută la sută. Nu zic înainte. Eu știu că am vorbit cu el, iar în iarnă vom vorbi la telefon să facem negocieri. Șesar, nouar, decar mai aducem. Stanciu și încă doi”, a spus Gigi Becali pentru PRO TV și Sport.ro.