Membrul Generației de Aur nu a avut milă de Ianis Hagi după Suedia - România 2-1: „Nu a ajutat deloc echipa”

Membrul Generației de Aur nu a avut milă de Ianis Hagi după Suedia - România 2-1: „Nu a ajutat deloc echipa” Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ianis Hagi a fost criticat după Suedia - România 2-1.

TAGS:
Basarab PanduruIanis HagiRomaniaSuediaGica Hagi
Din articol

Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man.

Basarab Panduru nu a avut milă de Ianis Hagi după Suedia - România 2-1

La primul meci oficial pe banca României, Gică Hagi a decis să îl titularizeze pe fiul său, Ianis. Lipsa minutelor la echipa de club și-a spus cuvântul, iar mijlocașul ofensiv a fost înlocuit în minutul 67, în locul său fiind introdus Florin Tănase.

La scurt timp după fluierul final, Basarab Panduru a expus că atât Răzvan Marin, cât și Ianis Hagi au evoluat mult sub așteptări. Membrul Generației de Aur e de părere că cei doi nu ar trebui menajați, iar lucrurile trebui spuse pe nume: ambii au jucat slab.

„De ce trebuie să spunem «cu tot respectul?». Respect trebuie să avem față de toată lumea. Nu trebuie să ne gândim că nu trebuie supărăm pe cineva atunci când ne dăm cu părerea. Toată lumea respectă pe toată lumea, și pe Ianis, și pe Răzvan Marin.

Dar una-i una, alta-i alta. Trebuie să ne uităm la meci și să vedem dacă a ajutat sau a încurcat. El nu a ajutat deloc echipa. Te aștepți de la el să facă ceva, nu poți doar să te aștepți că joacă și atât.

Poate și la noi e problema, că avem așteptări prea mari. Nu intră Gică Hagi, intră Ianis Hagi. Așteptările erau mari, dar îl trecem printre cei mai slabi doi jucători.

În cazul lui Ghiță, așa trebuie să treacă mingea pe lângă tine când tu joci în liga a doua din Germania și ăia sunt Gyokeres și Isak. Mi se pare normal să treacă de tine, e diferența atât de mare. Unul joacă în Liga 2, altul costă 140 de milioane de euro. Era normal să aibă probleme”, a declarat Panduru, la Prima Sport 1.

  • Ianis hagi
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Desfășurarea duelului Suedia - România 

Partida de pe „Strawberry Arena” a început cu Suedia la timonă, elevii lui Graham Potter dominând autoritar în primele 10 minute. Ulterior, „tricolorii” au echilibrat, însă reușita a venit pentru gazde.

Ayary i-a pasat excelent în profunzime lui Isak, Ghiță nu a putut interveni, iar, în ciuda eforturilor făcute de Ionuț Radu, atacantul de 150 de milioane de euro a lui Liverpool a deschis tabela în minutul 20.

Spre încântarea fanilor din România, elevii lui Gică Hagi au dat replica la scurt timp. După un contra-atac fulger, Andrei Rațiu i-a pasat lui Dennis Man, iar ceea ce a urmat a fost de-a dreptul de vis.

Atacantul lui PSV a trecut superb de experimentatul Lindelof, a șutat, iar Johansson nu a avut nicio șansă să intervină. La scurt timp, Dennis Man a mai avut o ocazie, în minutul 33, însă execuția sa a trecut puțin pe lângă poartă.

Totuși, oaspeții s-au aflat în avantaj la pauză. Gyokeres a marcat fix înainte ca arbitrul să trimită echipele la vestiare. Atacantul lui Arsenal a șutat puternic, iar Drăgușin nu a reușit să respingă, fundașul respingând în proprie poartă.

La scurt timp după ce actul secund a început, Stroud a înscris superb. Din fericire pentru suporterii români, VAR a intervenit, iar reușita a fost anulată. Motivul? Un henț la Isak în faza premergătoare golului. În cele din urmă, spre nefericirea fanilor români, scorul a rămas 2-1 în favoarea Suediei.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Amenzi de până la 1.000 de euro pentru părinții care refuză să învețe italiana. Noua măsură adoptată de Guvernul Meloni
Amenzi de până la 1.000 de euro pentru părinții care refuză să învețe italiana. Noua măsură adoptată de Guvernul Meloni
ARTICOLE PE SUBIECT
Graham Potter nu s-a abținut după cea mai controversată fază din Suedia - România: „Ai putut simți cum toți sunt înșelați”
Graham Potter nu s-a abținut după cea mai controversată fază din Suedia - România: „Ai putut simți cum toți sunt înșelați”
De ce s-au plâns suedezii după meciul cu România de la Solna: ”O nebunie! Niciodată nu am văzut așa ceva”
De ce s-au plâns suedezii după meciul cu România de la Solna: ”O nebunie! Niciodată nu am văzut așa ceva”
Ciprian Marica și Bogdan Lobonț, invitații lui Andru Nenciu la Matinal VOYO SPORT LIVE, ACUM pe VOYO SPORT 1. Reacții după Suedia - România 2-1
Ciprian Marica și Bogdan Lobonț, invitații lui Andru Nenciu la Matinal VOYO SPORT LIVE, ACUM pe VOYO SPORT 1. Reacții după Suedia - România 2-1
ULTIMELE STIRI
Remarcații lui Bogdan Lobonț după Suedia - România 2-1: „Ca Dorinel Munteanu și Tibi Selymes!”
Remarcații lui Bogdan Lobonț după Suedia - România 2-1: „Ca Dorinel Munteanu și Tibi Selymes!”
Hagi, îngrozit: cum arată cifrele meciului Suedia – România. Singurul capitol la care i-am „bătut“
Hagi, îngrozit: cum arată cifrele meciului Suedia – România. Singurul capitol la care i-am „bătut“
Ciprian Marica, uluit de un tricolor după Suedia - România: ”Cel mai bun jucător al nostru! La Barcelona îl văd”
Ciprian Marica, uluit de un tricolor după Suedia - România: ”Cel mai bun jucător al nostru! La Barcelona îl văd”
Bogdan Lobonț știe cauzele înfrângerii cu Suedia: „Mă așteptam la mai mult curaj”
Bogdan Lobonț știe cauzele înfrângerii cu Suedia: „Mă așteptam la mai mult curaj”
Ciprian Marica, manifest după Suedia - România: ”Mi se pare incredibil cum ne uităm toți la un meci și avem păreri diferite”
Ciprian Marica, manifest după Suedia - România: ”Mi se pare incredibil cum ne uităm toți la un meci și avem păreri diferite”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
”Lista neagră” a lui Reghecampf la FCSB! Reacții vehemente: ”Te-ai bazat pe el atâția ani!” / ”De asta l-a pus pe listă!”

”Lista neagră” a lui Reghecampf la FCSB! Reacții vehemente: ”Te-ai bazat pe el atâția ani!” / ”De asta l-a pus pe listă!”

Gică Hagi a desemnat MVP-ul României din meciul cu Suedia: ”A fost cel mai bun!”

Gică Hagi a desemnat MVP-ul României din meciul cu Suedia: ”A fost cel mai bun!”

Mihai Pintilii a revenit cu un mesaj pentru Elias Charalambous, la câteva zile după demisia de la Levadiakos

Mihai Pintilii a revenit cu un mesaj pentru Elias Charalambous, la câteva zile după demisia de la Levadiakos

Suedia - România 2-1 | Debut cu stângul pentru Gică Hagi! Gyokeres și Isak au făcut diferența

Suedia - România 2-1 | Debut cu stângul pentru Gică Hagi! Gyokeres și Isak au făcut diferența

Gigi Becali: ”Ăsta va fi cel mai tare fundaş stânga din istoria României, care a existat vreodată”! Cu ce echipă a semnat azi Ionuț Panțîru

Gigi Becali: ”Ăsta va fi cel mai tare fundaş stânga din istoria României, care a existat vreodată”! Cu ce echipă a semnat azi Ionuț Panțîru

Cum s-a terminat Polonia - Bosnia, celălalt meci din grupa României în Liga Națiunilor

Cum s-a terminat Polonia - Bosnia, celălalt meci din grupa României în Liga Națiunilor



Recomandarile redactiei
Ciprian Marica, uluit de un tricolor după Suedia - România: ”Cel mai bun jucător al nostru! La Barcelona îl văd”
Ciprian Marica, uluit de un tricolor după Suedia - România: ”Cel mai bun jucător al nostru! La Barcelona îl văd”
Remarcații lui Bogdan Lobonț după Suedia - România 2-1: „Ca Dorinel Munteanu și Tibi Selymes!”
Remarcații lui Bogdan Lobonț după Suedia - România 2-1: „Ca Dorinel Munteanu și Tibi Selymes!”
Ciprian Marica și Bogdan Lobonț, invitații lui Andru Nenciu la Matinal VOYO SPORT LIVE, ACUM pe VOYO SPORT 1. Reacții după Suedia - România 2-1
Ciprian Marica și Bogdan Lobonț, invitații lui Andru Nenciu la Matinal VOYO SPORT LIVE, ACUM pe VOYO SPORT 1. Reacții după Suedia - România 2-1
Hagi, îngrozit: cum arată cifrele meciului Suedia – România. Singurul capitol la care i-am „bătut“
Hagi, îngrozit: cum arată cifrele meciului Suedia – România. Singurul capitol la care i-am „bătut“
Bogdan Lobonț știe cauzele înfrângerii cu Suedia: „Mă așteptam la mai mult curaj”
Bogdan Lobonț știe cauzele înfrângerii cu Suedia: „Mă așteptam la mai mult curaj”
Alte subiecte de interes
"Eşti acelaşi cu alte haine pe tine, probabil mai de firmă". Dan Șucu, pus la zid după numirea lui Marius Șumudică
"Eşti acelaşi cu alte haine pe tine, probabil mai de firmă". Dan Șucu, pus la zid după numirea lui Marius Șumudică
Concluzia lui Basarab Panduru după remiza din derby-ul Rapid - Dinamo: ”Nu am înțeles!”
Concluzia lui Basarab Panduru după remiza din derby-ul Rapid - Dinamo: ”Nu am înțeles!”
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi la Rapid? Ioan Becali dă cele două variante
Ianis Hagi la Rapid? Ioan Becali dă cele două variante
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
CITESTE SI
Noul decret privind educația, aprobat recent de Guvernul italian, introduce obligația ca părinții elevilor străini care întâmpină dificultăți de învățare și integrare să învețe limba italiană.

stirileprotv Noul decret privind educația, aprobat recent de Guvernul italian, introduce obligația ca părinții elevilor străini care întâmpină dificultăți de învățare și integrare să învețe limba italiană.

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

O „Broscuță” veritabilă din 1967 a atras atenția specialiștilor RAR. Cum a fost păstrată mașina timp de aproape 60 de ani

stirileprotv O „Broscuță” veritabilă din 1967 a atras atenția specialiștilor RAR. Cum a fost păstrată mașina timp de aproape 60 de ani

„Vom reflecta bine”. Ce spune Vladimir Putin despre un război al Rusiei împotriva Europei

stirileprotv „Vom reflecta bine”. Ce spune Vladimir Putin despre un război al Rusiei împotriva Europei

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!