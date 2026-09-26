Membrul Generației de Aur nu a avut milă de Ianis Hagi după Suedia - România 2-1: „Nu a ajutat deloc echipa”

Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man.

Basarab Panduru nu a avut milă de Ianis Hagi după Suedia - România 2-1

La primul meci oficial pe banca României, Gică Hagi a decis să îl titularizeze pe fiul său, Ianis. Lipsa minutelor la echipa de club și-a spus cuvântul, iar mijlocașul ofensiv a fost înlocuit în minutul 67, în locul său fiind introdus Florin Tănase.

La scurt timp după fluierul final, Basarab Panduru a expus că atât Răzvan Marin, cât și Ianis Hagi au evoluat mult sub așteptări. Membrul Generației de Aur e de părere că cei doi nu ar trebui menajați, iar lucrurile trebui spuse pe nume: ambii au jucat slab.

„De ce trebuie să spunem «cu tot respectul?». Respect trebuie să avem față de toată lumea. Nu trebuie să ne gândim că nu trebuie supărăm pe cineva atunci când ne dăm cu părerea. Toată lumea respectă pe toată lumea, și pe Ianis, și pe Răzvan Marin.

Dar una-i una, alta-i alta. Trebuie să ne uităm la meci și să vedem dacă a ajutat sau a încurcat. El nu a ajutat deloc echipa. Te aștepți de la el să facă ceva, nu poți doar să te aștepți că joacă și atât.

Poate și la noi e problema, că avem așteptări prea mari. Nu intră Gică Hagi, intră Ianis Hagi. Așteptările erau mari, dar îl trecem printre cei mai slabi doi jucători.

În cazul lui Ghiță, așa trebuie să treacă mingea pe lângă tine când tu joci în liga a doua din Germania și ăia sunt Gyokeres și Isak. Mi se pare normal să treacă de tine, e diferența atât de mare. Unul joacă în Liga 2, altul costă 140 de milioane de euro. Era normal să aibă probleme”, a declarat Panduru, la Prima Sport 1.