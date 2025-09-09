Tatăl unui important fotbalist din Premier League va ajunge să dea declarații în fața legii pentru un episod care se poate termina cu o pedeapsă dură pentru el. O femeie a făcut plângere împotriva bărbatului în cauză, pe motiv că ar fi fost atinsă în zone intime.

Episodul a avut loc într-un bar din Marea Britanie, potrivit The Sun, iar tatăl fotbalistului va ajunge în fața judecătorului luna următoare, în octombrie. Publicația amintită nu oferă detalii despre numele abuzatorului sau numele fotbalistului al cărui tată a ajuns în atenția autorităților, dar precizează că este în vârstă de 60 de ani.

Tatăl unui star din Premier League, acuzat de agresiune sexuală

Femeia victimă a cerut ajutorul poliției în momentul în care a fost agresată, iar oamenii legii l-au interogat timp de câteva ore pe bărbatul în cauză. O sursă a precizat pentru presa engleză:

”Este un șoc imens pentru toată lumea! El era plecat cu familia în noaptea în cauză și neagă orice faptă ilegală.

A cooperat cu poliția pe tot parcursul procesului și a fost uluit de decizia de a fi pus sub acuzare. N-a mai avut niciodată probleme cu poliția”.

Agresorul, eliberat pe cauțiune

Agresorul a fost eliberat pe cauțiune, dar va fi nevoit să dea explicații în fața legii pentru cele întâmplate, în fața tribunalului din Sheffield. De altfel, poliția a publicat o parte din imaginile surprinse de camerele de supraveghere, iar bărbatul vine în spatele femeii și o atinge nepotrivit.

Un purtător de cuvânt din cadrul poliției a confirmat faptul că bărbatul a fost acuzat de o singură infracțiune de agresiune sexuală.

