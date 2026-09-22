FOTO Decizia arabilor după ce Reghecampf a „trădat“: anunțul clubului

Decizia arabilor după ce Reghecampf a „trădat“: anunțul clubului Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Esperance Tunis a ajuns în situația neplăcută de a căuta antrenor principal cu trei săptămâni înainte de debutul echipei în Champions League.

TAGS:
Mejdi TraouiEsperance TunisTunisiaFCSBLaurentiu Reghecampf
Din articol

Laurențiu Reghecampf (51 de ani) își face bagajele, pentru a părăsi Esperance Tunis, pentru a doua oară în ultimii doi ani. Și, la ce s-a întâmplat în mandatele pe care le-a avut la acest club, o revenire nu va mai avea loc. Cel puțin, nu cu actuala conducere!

După scandalul demiterii sale în martie 2025, când echipa avea rezultate foarte bune, a venit acum decizia românului de a renunța la funcție, după doar patru meciuri, din dorința de a semna cu FCSB. Șefii lui Esperance au interpretat această opțiune a lui „Reghe“ drept o mare „trădare“. Mai ales că formația tunisiană e în fața unui moment crucial: debutul în Champions League, ediția 2026-2027. Pe 17 și 24 octombrie, arabii trebuie să înfrunte Asswehly (Libia) în play-off-ul pentru intrarea în faza grupelor. Vorbim despre o dublă cu o miză uriașă. De care acum trebuie să se ocupe un alt antrenor.

Practic, înlocuitorul lui Reghecampf trebuie să cunoască echipa, să ia lucrurile de la zero și să pregătească dubla cu Asswehly în doar trei săptămâni. Această situație i-a scos din sărite pe șefii lui Esperance!

Mejdi Traoui, soluție de avarie după plecarea lui Reghecampf

Potrivit presei locale, conducătorii lui Esperance s-au mișcat repede, după anunțul plecării lui Reghecampf, ca să minimalizeze efectele haosului provocat de antrenorul român.

Drept urmare, Mejdi Traoui (42 de ani), un antrenor tânăr, lipsit de experiență, care a fost doar secund până acum, a fost pus să se ocupe de Esperance, în următoarea perioadă. Jurnaliștii tunisieni au speculat că această numire e una temporară, până când Esperance finalizează discuțiile cu un antrenor renumit, capabil de a menține echipa în lupta pentru titlu și să o ducă în grupele Champions League.

În acest moment, pe lista arabilor sunt mai multe nume, printre care croatul Krunoslav Jurčić (56 de ani) și Jalel Kadri (54 de ani). Primul e liber de contract, însă cere mulți bani, în timp ce al doilea, un tunisian, e sub contract acum cu Al-Hazm, locul 10 în Saudi Pro League.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Doi oameni fără adăpost au ocupat casa unor pensionari din Italia și au schimbat încuietorile. Ce a decis judecătorul
Doi oameni fără adăpost au ocupat casa unor pensionari din Italia și au schimbat încuietorile. Ce a decis judecătorul
ULTIMELE STIRI
Surpriză! La ce echipă l-a propus Gică Hagi pe Rațiu
Surpriză! La ce echipă l-a propus Gică Hagi pe Rațiu
La 15 ani, Alex Urzică a devenit campion național la debutul său în competiția de seniori!
La 15 ani, Alex Urzică a devenit campion național la debutul său în competiția de seniori!
Alt Reghecampf: ce a făcut noul antrenor al FCSB-ului în cei trei ani în care a fost plecat din țară
Alt Reghecampf: ce a făcut noul antrenor al FCSB-ului în cei trei ani în care a fost plecat din țară
Spiritele se încing între burlăcițe! O prietenie pusă la încercare și o discuție care îi lasă pe toți fără replică, în această seară, la Burlacii: Foc în Paradis. „Eu nu vreau să stau în calea fericirii voastre”
Spiritele se încing între burlăcițe! O prietenie pusă la încercare și o discuție care îi lasă pe toți fără replică, în această seară, la Burlacii: Foc în Paradis. „Eu nu vreau să stau în calea fericirii voastre”
Raphinha a numit următorul 'Balon de Aur': ”Nu am dubii! El e câștigătorul”
Raphinha a numit următorul 'Balon de Aur': ”Nu am dubii! El e câștigătorul”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Răsturnare de situație la FCSB! Anunțul lui Gigi Becali despre Laurențiu Reghecampf: ”Am vorbit cu el acum cinci minute!”

Răsturnare de situație la FCSB! Anunțul lui Gigi Becali despre Laurențiu Reghecampf: ”Am vorbit cu el acum cinci minute!”

E gata! Tunisienii au dat de „Reghe“ și l-au întrebat dacă rămâne la Esperance sau merge la FCSB: „A confirmat“

E gata! Tunisienii au dat de „Reghe“ și l-au întrebat dacă rămâne la Esperance sau merge la FCSB: „A confirmat“

Marko Dugandzic a semnat: ”E noul nostru jucător”

Marko Dugandzic a semnat: ”E noul nostru jucător”

Gigi Becali anunță o afacere de senzație: 5.000.000€ + Daniel Bîrligea!

Gigi Becali anunță o afacere de senzație: 5.000.000€ + Daniel Bîrligea!

Unic în istoria FCSB! Ce a cerut Reghecampf la negocieri înainte de revenire

Unic în istoria FCSB! Ce a cerut Reghecampf la negocieri înainte de revenire

După Nicolae Stanciu, „U” Cluj mai face un supertransfer: internaționalul român și-a dat acordul

După Nicolae Stanciu, „U” Cluj mai face un supertransfer: internaționalul român și-a dat acordul



Recomandarile redactiei
Alt Reghecampf: ce a făcut noul antrenor al FCSB-ului în cei trei ani în care a fost plecat din țară
Alt Reghecampf: ce a făcut noul antrenor al FCSB-ului în cei trei ani în care a fost plecat din țară
Surpriză! La ce echipă l-a propus Gică Hagi pe Rațiu
Surpriză! La ce echipă l-a propus Gică Hagi pe Rațiu
Italienii s-au răzgândit rapid în cazul lui Drăgușin și au dat verdictul: "Ce transformare!"
Italienii s-au răzgândit rapid în cazul lui Drăgușin și au dat verdictul: "Ce transformare!"
La 15 ani, Alex Urzică a devenit campion național la debutul său în competiția de seniori!
La 15 ani, Alex Urzică a devenit campion național la debutul său în competiția de seniori!
Unic în istoria FCSB! Ce a cerut Reghecampf la negocieri înainte de revenire
Unic în istoria FCSB! Ce a cerut Reghecampf la negocieri înainte de revenire
Alte subiecte de interes
Dezastru pentru Laurențiu Reghecampf! Echipa sa conducea cu 1-0 în minutul 90, dar ce a urmat e incredibil
Dezastru pentru Laurențiu Reghecampf! Echipa sa conducea cu 1-0 în minutul 90, dar ce a urmat e incredibil
Reghecampf e invincibil! Victorie și în ziua de Crăciun pentru dublul campion al României
Reghecampf e invincibil! Victorie și în ziua de Crăciun pentru dublul campion al României
Jucătorul care l-a refuzat pe Gigi Becali și a făcut senzație la Mondial, aproape de un transfer în Premier League! Anunțul agentului
Jucătorul care l-a refuzat pe Gigi Becali și a făcut senzație la Mondial, aproape de un transfer în Premier League! Anunțul agentului 
Aissa Laidouni, fotbalistul ratat de FCSB, dorit de o câștigătoare de Champions League! ”Tunisianul cu trei plămâni, un soldat veritabil”
Aissa Laidouni, fotbalistul ratat de FCSB, dorit de o câștigătoare de Champions League! ”Tunisianul cu trei plămâni, un soldat veritabil”
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
CITESTE SI
Un italian a găsit 2 miliarde de lire în seiful unchiului său, dar banca i-a spus că nu poate să primească bancnotele

stirileprotv Un italian a găsit 2 miliarde de lire în seiful unchiului său, dar banca i-a spus că nu poate să primească bancnotele

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Ce este Ordinul Cavalerilor de Malta, organizația de pe legitimația falsă găsită acasă la Călin Georgescu. Ce rol are

stirileprotv Ce este Ordinul Cavalerilor de Malta, organizația de pe legitimația falsă găsită acasă la Călin Georgescu. Ce rol are

Doi oameni fără adăpost au ocupat casa unor pensionari din Italia și au schimbat încuietorile. Ce a decis judecătorul

stirileprotv Doi oameni fără adăpost au ocupat casa unor pensionari din Italia și au schimbat încuietorile. Ce a decis judecătorul

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!