Laurențiu Reghecampf (51 de ani) își face bagajele, pentru a părăsi Esperance Tunis, pentru a doua oară în ultimii doi ani. Și, la ce s-a întâmplat în mandatele pe care le-a avut la acest club, o revenire nu va mai avea loc. Cel puțin, nu cu actuala conducere!

După scandalul demiterii sale în martie 2025, când echipa avea rezultate foarte bune, a venit acum decizia românului de a renunța la funcție, după doar patru meciuri, din dorința de a semna cu FCSB. Șefii lui Esperance au interpretat această opțiune a lui „Reghe“ drept o mare „trădare“. Mai ales că formația tunisiană e în fața unui moment crucial: debutul în Champions League, ediția 2026-2027. Pe 17 și 24 octombrie, arabii trebuie să înfrunte Asswehly (Libia) în play-off-ul pentru intrarea în faza grupelor. Vorbim despre o dublă cu o miză uriașă. De care acum trebuie să se ocupe un alt antrenor.

Practic, înlocuitorul lui Reghecampf trebuie să cunoască echipa, să ia lucrurile de la zero și să pregătească dubla cu Asswehly în doar trei săptămâni. Această situație i-a scos din sărite pe șefii lui Esperance!

Mejdi Traoui, soluție de avarie după plecarea lui Reghecampf

Potrivit presei locale, conducătorii lui Esperance s-au mișcat repede, după anunțul plecării lui Reghecampf, ca să minimalizeze efectele haosului provocat de antrenorul român.

Drept urmare, Mejdi Traoui (42 de ani), un antrenor tânăr, lipsit de experiență, care a fost doar secund până acum, a fost pus să se ocupe de Esperance, în următoarea perioadă. Jurnaliștii tunisieni au speculat că această numire e una temporară, până când Esperance finalizează discuțiile cu un antrenor renumit, capabil de a menține echipa în lupta pentru titlu și să o ducă în grupele Champions League.