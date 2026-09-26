Dennis Man, gest neașteptat după golul din Suedia - România! Cum s-a bucurat atacantul

Dennis Man, gest neașteptat după golul din Suedia - România! Cum s-a bucurat atacantul Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dennis Man a surprins după golul marcat în fața Suediei.

TAGS:
Dennis ManRomaniaSuedia
Din articol

Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man.

Dennis Man, gest neașteptat după golul din Suedia - România

Scorul a fost deschis de către Isak, în minutul 20. Atacantul lui Liverpool a fost lansat excelent în profunzime de către Ayary, iar Ionuț Radu, în ciuda eforturilor, nu a putut opri marcarea golului.

Spre încântarea fanilor din România, elevii lui Gică Hagi au dat replica la scurt timp. După un contra-atac fulger, Andrei Rațiu i-a pasat lui Dennis Man, iar ceea ce a urmat a fost de-a dreptul de vis.

Atacantul lui PSV a trecut superb de experimentatul Lindelof, a șutat, iar Johansson nu a avut nicio șansă să intervină.

Golul a fost înscris la peluza în care se aflau fanii români. În euforia momentului, Dennis Man a făcut un semn cu degetele către suporterii naționalei, încercând să le transmită să tacă, iar la scurt timp a dus palmele la urechi.

Primul gest a surprins pe toată lumea, în condițiile în care suporterii români au fost de fiecare dată alături de Dennis Man. Cel mai probabil, revărsarea atacantului a venit într-un moment de fericire, acesta bifând foarte puține minute la PSV în actuala stagiune.

  • 12 milioane de euro este cota lui Dennis Man
  • 46 de selecții și 12 goluri a adunat atacantul la echipa națională

Gestul lui Dennis Man după golul cu Suedia

  • Profimedia 1138178270
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Echipele de start din Suedia - România

  • Suedia: Johansson - Stroud, Starfelt, Lindelof (căpitan) - Holm, Bergvall, Bernhardsson, Ayari, Gudmundsson - Gyokeres, Isak

Rezerve: Tornqvist, Ellborg, Mellberg, Gudmundsson, Svensson, Nygren, Walemark, Swedberg, Ekdal, Karlstrom, Larsson, Skoglund

Selecționer: Graham Potter (51 de ani)

  • România: I. Radu - Coubiș, Drăgușin, Ghiță - Rațiu, T. Băluță, R. Marin, Bancu - I. Hagi - Man, L. Munteanu

Rezerve: Cojocaru, Hindrich, Borza, Burcă, Ilie, Eissat, Stanciu, Olaru, Mihăilă, Screciu, Tănase, V. Dragomir

Selecționer: Gheorghe Hagi (61 de ani)

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Amenzi de până la 1.000 de euro pentru părinții care refuză să învețe italiana. Noua măsură adoptată de Guvernul Meloni
Amenzi de până la 1.000 de euro pentru părinții care refuză să învețe italiana. Noua măsură adoptată de Guvernul Meloni
ARTICOLE PE SUBIECT
Membrul Generației de Aur nu a avut milă de Ianis Hagi după Suedia - România 2-1: „Nu a ajutat deloc echipa”
Membrul Generației de Aur nu a avut milă de Ianis Hagi după Suedia - România 2-1: „Nu a ajutat deloc echipa”
Graham Potter nu s-a abținut după cea mai controversată fază din Suedia - România: „Ai putut simți cum toți sunt înșelați”
Graham Potter nu s-a abținut după cea mai controversată fază din Suedia - România: „Ai putut simți cum toți sunt înșelați”
De ce s-au plâns suedezii după meciul cu România de la Solna: ”O nebunie! Niciodată nu am văzut așa ceva”
De ce s-au plâns suedezii după meciul cu România de la Solna: ”O nebunie! Niciodată nu am văzut așa ceva”
ULTIMELE STIRI
Remarcații lui Bogdan Lobonț după Suedia - România 2-1: „Ca Dorinel Munteanu și Tibi Selymes!”
Remarcații lui Bogdan Lobonț după Suedia - România 2-1: „Ca Dorinel Munteanu și Tibi Selymes!”
Hagi, îngrozit: cum arată cifrele meciului Suedia – România. Singurul capitol la care i-am „bătut“
Hagi, îngrozit: cum arată cifrele meciului Suedia – România. Singurul capitol la care i-am „bătut“
Ciprian Marica, uluit de un tricolor după Suedia - România: ”Cel mai bun jucător al nostru! La Barcelona îl văd”
Ciprian Marica, uluit de un tricolor după Suedia - România: ”Cel mai bun jucător al nostru! La Barcelona îl văd”
Bogdan Lobonț știe cauzele înfrângerii cu Suedia: „Mă așteptam la mai mult curaj”
Bogdan Lobonț știe cauzele înfrângerii cu Suedia: „Mă așteptam la mai mult curaj”
Ciprian Marica, manifest după Suedia - România: ”Mi se pare incredibil cum ne uităm toți la un meci și avem păreri diferite”
Ciprian Marica, manifest după Suedia - România: ”Mi se pare incredibil cum ne uităm toți la un meci și avem păreri diferite”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
”Lista neagră” a lui Reghecampf la FCSB! Reacții vehemente: ”Te-ai bazat pe el atâția ani!” / ”De asta l-a pus pe listă!”

”Lista neagră” a lui Reghecampf la FCSB! Reacții vehemente: ”Te-ai bazat pe el atâția ani!” / ”De asta l-a pus pe listă!”

Gică Hagi a desemnat MVP-ul României din meciul cu Suedia: ”A fost cel mai bun!”

Gică Hagi a desemnat MVP-ul României din meciul cu Suedia: ”A fost cel mai bun!”

Mihai Pintilii a revenit cu un mesaj pentru Elias Charalambous, la câteva zile după demisia de la Levadiakos

Mihai Pintilii a revenit cu un mesaj pentru Elias Charalambous, la câteva zile după demisia de la Levadiakos

Suedia - România 2-1 | Debut cu stângul pentru Gică Hagi! Gyokeres și Isak au făcut diferența

Suedia - România 2-1 | Debut cu stângul pentru Gică Hagi! Gyokeres și Isak au făcut diferența

Gigi Becali: ”Ăsta va fi cel mai tare fundaş stânga din istoria României, care a existat vreodată”! Cu ce echipă a semnat azi Ionuț Panțîru

Gigi Becali: ”Ăsta va fi cel mai tare fundaş stânga din istoria României, care a existat vreodată”! Cu ce echipă a semnat azi Ionuț Panțîru

Cum s-a terminat Polonia - Bosnia, celălalt meci din grupa României în Liga Națiunilor

Cum s-a terminat Polonia - Bosnia, celălalt meci din grupa României în Liga Națiunilor



Recomandarile redactiei
Ciprian Marica, uluit de un tricolor după Suedia - România: ”Cel mai bun jucător al nostru! La Barcelona îl văd”
Ciprian Marica, uluit de un tricolor după Suedia - România: ”Cel mai bun jucător al nostru! La Barcelona îl văd”
Remarcații lui Bogdan Lobonț după Suedia - România 2-1: „Ca Dorinel Munteanu și Tibi Selymes!”
Remarcații lui Bogdan Lobonț după Suedia - România 2-1: „Ca Dorinel Munteanu și Tibi Selymes!”
Ciprian Marica și Bogdan Lobonț, invitații lui Andru Nenciu la Matinal VOYO SPORT LIVE, ACUM pe VOYO SPORT 1. Reacții după Suedia - România 2-1
Ciprian Marica și Bogdan Lobonț, invitații lui Andru Nenciu la Matinal VOYO SPORT LIVE, ACUM pe VOYO SPORT 1. Reacții după Suedia - România 2-1
Hagi, îngrozit: cum arată cifrele meciului Suedia – România. Singurul capitol la care i-am „bătut“
Hagi, îngrozit: cum arată cifrele meciului Suedia – România. Singurul capitol la care i-am „bătut“
Bogdan Lobonț știe cauzele înfrângerii cu Suedia: „Mă așteptam la mai mult curaj”
Bogdan Lobonț știe cauzele înfrângerii cu Suedia: „Mă așteptam la mai mult curaj”
Alte subiecte de interes
Gazzetta dello Sport a scris despre Dennis Man, iar descrierea este una pe măsură. Ce au remarcat italienii
Gazzetta dello Sport a scris despre Dennis Man, iar descrierea este una pe măsură. Ce au remarcat italienii
Ce a avut de spus Dennis Man după ce a devenit eroul Parmei în meciul cu Fiorentina: ”Putem avea un cuvânt de spus!”
Ce a avut de spus Dennis Man după ce a devenit eroul Parmei în meciul cu Fiorentina: ”Putem avea un cuvânt de spus!”
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Kristoffer Olsson suferă de o afecțiune inflamatorie rară a vaselor cerebrale. Comunicatul medicilor despre internaționalul suedez
Kristoffer Olsson suferă de o afecțiune inflamatorie rară a vaselor cerebrale. Comunicatul medicilor despre internaționalul suedez
România a plecat cu coada între picioare, EHF Euro 2024 continuă! Două echipe au un parcurs fără greșeală
România a plecat cu coada între picioare, EHF Euro 2024 continuă! Două echipe au un parcurs fără greșeală
CITESTE SI
Noul decret privind educația, aprobat recent de Guvernul italian, introduce obligația ca părinții elevilor străini care întâmpină dificultăți de învățare și integrare să învețe limba italiană.

stirileprotv Noul decret privind educația, aprobat recent de Guvernul italian, introduce obligația ca părinții elevilor străini care întâmpină dificultăți de învățare și integrare să învețe limba italiană.

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

O „Broscuță” veritabilă din 1967 a atras atenția specialiștilor RAR. Cum a fost păstrată mașina timp de aproape 60 de ani

stirileprotv O „Broscuță” veritabilă din 1967 a atras atenția specialiștilor RAR. Cum a fost păstrată mașina timp de aproape 60 de ani

„Vom reflecta bine”. Ce spune Vladimir Putin despre un război al Rusiei împotriva Europei

stirileprotv „Vom reflecta bine”. Ce spune Vladimir Putin despre un război al Rusiei împotriva Europei

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!