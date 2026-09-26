Dennis Man, gest neașteptat după golul din Suedia - România! Cum s-a bucurat atacantul

Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man.

Dennis Man, gest neașteptat după golul din Suedia - România

Scorul a fost deschis de către Isak, în minutul 20. Atacantul lui Liverpool a fost lansat excelent în profunzime de către Ayary, iar Ionuț Radu, în ciuda eforturilor, nu a putut opri marcarea golului.

Spre încântarea fanilor din România, elevii lui Gică Hagi au dat replica la scurt timp. După un contra-atac fulger, Andrei Rațiu i-a pasat lui Dennis Man, iar ceea ce a urmat a fost de-a dreptul de vis.

Atacantul lui PSV a trecut superb de experimentatul Lindelof, a șutat, iar Johansson nu a avut nicio șansă să intervină.

Golul a fost înscris la peluza în care se aflau fanii români. În euforia momentului, Dennis Man a făcut un semn cu degetele către suporterii naționalei, încercând să le transmită să tacă, iar la scurt timp a dus palmele la urechi.

Primul gest a surprins pe toată lumea, în condițiile în care suporterii români au fost de fiecare dată alături de Dennis Man. Cel mai probabil, revărsarea atacantului a venit într-un moment de fericire, acesta bifând foarte puține minute la PSV în actuala stagiune.