La Solna, pe ”Strawberry Arena”, Alexander Isak a deschis scorul în minutul 20, după o pasă precisă marca Yasin Ayari. Dennis Man a restabilit, ulterior, egalitatea în minutul 29, iar Viktor Gyokeres a marcat golul victoriei în minutul 43.

Așadar, Suedia s-a impus cu 2-1 și a înregistrat primele trei puncte din Grupa 4 a Ligii Națiunilor, în ideea în care în celălalt meci, Bosnia - Polonia, tabela de marcaj a indicat 0-0 la finalul celor 90 de minute, iar reprezentativele au împărțit punctele.

Singurul care a scăpat de criticile lui Gabi Balint, după Suedia - România: ”S-a ridicat la un nivel bun”

Gabi Balint, fost internațional român, a avut o reacție acidă după meci, criticând maniera în care selecționata lui Gheorghe Hagi a arătat la Solna. A criticat mai mulți jucători, dar a avut, totuși, și o remarcă pozitivă.

”Mihăilă a intrat foarte prost pe teren. Tănase, la fel de slab. Nu ai ce să zici. Toată echipa a fost… Poate Drăgușin s-a ridicat la un nivel bun. Și Radu a respins prost. Am dormit la mingea a doua”, a zis Balint la televiziunea Digi Sport.

Radu Drăgușin a venit la mixtă și a spus ce-i lipsește României: ”Ne doare!”

După Suedia - România, Radu Drăgușin a analizat evoluția tricolorilor și a recunoscut că înfrângerea este una dureroasă. Fundașul naționalei a remarcat și câteva aspecte pozitive în jocul României, însă a admis că echipei i-a lipsit încrederea în momentele importante ale partidei.

”Au fost aspecte pozitive, mulțumiți nu putem fi, am pierdut, este o înfrângere care ne doare. Voiam să câștigăm, să începem cu bine. De-a lungul meciului am și dominat, am avut și posesia. Asta e, un meci pierdut, trebuie să luăm lucrurile pozitive, să lucrăm pe ele și să îmbunătățim ce a fost mai puțin pozitiv.

Au fost ocazii de ambele părți, ne trebuie mai multă încredere în sine, va veni și parcursul, suntem la început de drum, putem să facem mai mult, încrederea ne-a lipsit.

Această ușoară lipsă de încredere nu ne-a adus niciun avantaj. Putem lucra mai bine, putem avea mai multă încredere în noi, în propriile noastre calități și în ce am făcut la antrenamente. Au fost ocazii la ambele porți. Puteam și noi să marcăm, asta e, nu a fost seara noastră, o luăm de la capăt”, a spus Drăgușin.