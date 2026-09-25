Transferul lui Ionuț Panțîru a fost înregistrat astăzi oficial de Gloria Băneasa, echipă din Liga 3 aflată pe antepenultimul loc în Seria 4.

Fundașul stânga de 30 de ani începuse sezonul la divizionara secundă Gloria Bistrița, de care s-a despărțit repede, după doar 42 de minute bifate în 3 meciuri din Liga 2.

Panțîru a fost legitimat la FCSB între 2019 și 2025, perioadă în care a câștigat două titluri de campion în Superligă, dar a și suferit o accidentare gravă în 2021, accidentare care l-a ținut departe de fotbal timp de două sezoane.

Panțîru, un CV solid

Ionuț Panțîru a jucat până acum la Academia Hagi, CSM Sighet, Știința Miroslava, Poli Iași, FCSB, FC Voluntari, CS Tunari și Gloria Bistrița.

S-a numărat printre cei mai promițători apărători laterali din Superligă, însă o accidentare teribilă la genunchi (782 de zile de absență) i-a oprit ascensiunea.

74 de meciuri, 3 goluri și 8 pase decisive a strâns Ionuț Panțîru pentru FCSB, echipa la care a jucat cel mai mult în carieră.

Becali despre Panțîru

”Şi părerea mea care este? Ăsta va fi cel mai tare fundaş stânga din istoria României, care a existat vreodată. O să vedeţi”, spunea Gigi Becali despre Ionuț Panțîru la momentul transferului fotbalistului la FCSB.

Atunci, în vara lui 2019, Becali le plătea celor de la Poli Iași 200.000 de euro pentru fundașul stânga.