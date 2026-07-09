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Iuliu Mureșan a fost șocat de decesul fostului mijlocaș defensiv la doar 44 de ani. Oficialul a dezvăluit că l-a văzut recent pe Gabi Mureșan și că arăta „ca o stâncă”.

Iuliu Mureșan, șocat de moartea lui Gabi Mureșan

„Da, dimineață m-a sunat un prieten, la șapte și jumătate. Nu am vrut să cred că poate fi adevărat, mai ales că l-am văzut recent. A fost la ultimele meciuri ale noastre și era ca o stâncă.

Ca jucător și la fel era și acum. Cred chiar că avea un kilogram mai puțin ca pe vremea când juca, dar arăta, nici nu știu cum să spun, pentru că sunt uluit de cum se poate duce un om, ca o stâncă.

Făcea mișcare, era vânător și foarte, foarte respectat în locul pe care îl conducea. Este o pierdere foarte mare și pentru lumea fotbalului, chiar dacă se îndepărtase puțin, și pentru mișcarea ceferistă mai ales, și pentru oamenii de acolo.

Nu știu ce să mai zic, am tot sperat să se infirme această veste atât de tristă. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a declarat Iuliu Mureșan, potrivit digisport.ro.

Cauza morții lui Mureșan

Gabriel Mureșan, fostul internațional român, de trei ori campion cu CFR Cluj, a decedat la vârsta de 44 de ani.

Primăria comunei Apold, care era condusă de Gabi Mureșan, a anunțat joi dimineață decesul fostului fotbalist. Conform unui comunicat emis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mureș, Mureșan s-a înecat într-un lac situat la ieșirea din localitatea Șaeș spre Apold.

Gabi Mureșan a fost scos din apă, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare și a eforturilor medicilor, primarul comunei Apold a decedat.

„În cursul serii de miercuri, pompierii militari ai Detașamentului Sighișoara au fost solicitați să intervină pentru căutarea unei persoane posibil înecate într-un lac situat la ieșirea din localitatea Șaeș spre Apold. La fața locului au fost mobilizate o autospecială de intervenție, o autospecială de primă intervenție și comandă, o barcă pneumatică și un echipaj SMURD, iar ulterior a fost solicitat și sprijinul unui echipaj Salvamont Mureș.

Victima a fost extrasă din apă, iar salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare. Ulterior, aceasta a fost transportată de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe Târgu Mureș cu o ambulanță SMURD.

Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de echipele medicale, primarul Gabi Mureșan a pierdut lupta pentru viață”, se arată în comunicatul ISU Mureș, citat de punctul.ro.

Mesajul transmis de Primăria Apold după decesul lui Gabi Mureșan

„Dragi oameni ai comunității,

Astăzi trăim cu toții o mare durere,

Primăria Comunei Apold își exprimă profunda tristețe la vestea trecerii la cele veșnice a domnului Gabi Mureșan, primar și slujitor devotat al comunității noastre.

În aceste momente de grea încercare, transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit. Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace, să-l așeze în lumina și iubirea Sa cea veșnică și să dăruiască putere celor rămași în urmă.

Comunitatea noastră îi va păstra vie amintirea și îi va fi recunoscătoare pentru tot ceea ce a făcut pentru oameni și pentru comuna Apold.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! Veșnică pomenire!” , a transmis Primăria Apold, într-un mesaj pe Facebook.

Cine a fost fotbalistul Mureșan

Mijlocaș defensiv cu un traseu sinuos la început, între ligile inferioare și munca în străinătate, Mureșan a fost remarcat de Ioan Ovidiu Sabău cu prilejul unui meci amical și transferat în 2004 la Gaz Metan Mediaș, de unde a ajuns apoi la Gloria Bistrița, tot cu Sabău antrenor.

Cea mai fructuoasă parte a carierei sale a fost cea de la CFR Cluj, din 2007 până în 2013: trei titluri de campion (2008, 2010, 2012), meci de meci titular în grupele Champions League, inclusiv în victoria istorică, 2-1 cu AS Roma pe „Stadio Olimpico”, trei Cupe ale României (2008, 2009, 2010) și două Supercupe ale României (2009, 2010).

A mai jucat apoi la Tom Tomsk în Rusia și la ASA Târgu Mureș, cu care a mai câștigat o Supercupă a României (2015) și de unde s-a retras în 2017.

Din septembrie 2020, Gabriel Mureșan era primarul PNL al comunei Apold din județul Mureș, localitatea în care și-a petrecut copilăria.