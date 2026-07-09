Miercuri, 8 iulie 2026, s-au desfășurat partidele contând pentru prima etapă din grupele Cupei României, faza regională.

Șapte echipe vor avansa în faza națională, câte una din fiecare regiune, după finala care va pune față în față câștigătoarele celor două grupe aferente fiecărei regiuni, informează FRF pe site-ul oficial.

Regiunea 1 – Nord-Est

Grupa 1

Bradul Putna – Unirea Curtești 9-2

ACS Tonmir – Bradul Putna (11 iulie)

Unirea Curtești – ACS Tonmir (15 iulie)

Grupa 2

Voința Ion Creangă – Vulturul Măgirești 4-1

CSM Hușana Huși – Voința Ion Creangă (11 iulie)

Vulturul Măgirești – CSM Hușana Huși (15 iulie)

Regiunea 2 – Nord-Vest

Grupa 1

Victoria Viișoara – ACS FC Chieșd 2-3

Talna Orașu Nou – Victoria Viișoara (11 iulie)

ACS FC Chieșd – Talna Oașu Nou (15 iulie)

Grupa 2

Minerul Rodna – Avântul Bârsana 8-3

ACS CAO 1910 – Minerul Rodna (11 iulie)

Avântul Bârsana – ACS CAO 1910 (15 iulie)

Regiunea 3 – Centru

Grupa 1

Viitorul Sîntimbru – Corona Brașov 2-1

Vulturii Tg. Mureș – Viitorul Sîntimbru (11 iulie)

Corona Brașov – Vulturii Tg. Mureș (15 iulie)

Grupa 2

Unirea Cristuru Secuiesc – Păltiniș Rășinari 2-2

ACS Viitorul Amo – Unirea Cristuru Secuiesc (11 iulie)

Păltiniș Rășinari – ACS Viitorul Amo (15 iulie)

Regiunea 4 – Vest

Grupa 1

CSM Caransebeș – CS Drobeta Tr. Severin 3-0

FC Ripensia – CSM Caransebeș (11 iulie)

CS Drobeta Tr. Severin – FC Ripensia (15 iulie)

Grupa 2

Inter. Bălești – ACS Athletico Vinga – nu s-a disputat

CSM Deva – Inter. Bălești (11 iulie)

ACS Athletico Vinga – CSM Deva (15 iulie)

Regiunea 5 – Sud-Vest

Grupa 1

Unirea Amărăștii de Jos – Libertatatea Urziceanca 1-2

CS Domnești – Unirea Amărăștii de Jos (11 iulie)

Libertatea Urziceanca – CS Domnești (15 iulie)

Grupa 2

Viitorul Budești – ACS Drăgănești Vlașca 7-1

Lupii Profa – Viitorul Budești (11 iulie)

ACS Drăgănești – Lupii Profa (15 iulie)

Regiunea 6 – Sud

Grupa 1

Spicul Vîlcelele – Bărăganul Ciulnița 4-1

FC Bolintin Malu Spart – Spicul Vîlcelele (11 iulie)

Bărăganul Ciulnița – FC Bolintin Malu Spart (15 iulie)

Grupa 2

Viitorul Corbeanca – ACS Omega Sport 3-1

Progresul Drăgănești – Viitorul Corbeanca (11 iulie)

ACS Omega Sport – Progresul Drăgănești (15 iulie)

Regiunea 7 – Sud-Est

Grupa 1

CS Făurei – Petrolul Berca 1-3

Voința Cudalbi – CS Făurei (11 iulie)

Petrolul Berca – Voința Cudalbi (15 iulie)

Grupa 2

Flacăra Mihail Kogălniceanu – Constructorul Topraisar 6-2

Victoria Gugești – Flacăra M. Kogălniceanu (11 iulie)

Constructorul Topraisar – Victoria Gugești (15 iulie)

Calendarul Cupei României, ediția 2026-2027

FAZA REGIONALĂ

Grupe: 11 & 15 iulie 2026

Finale: 18 iulie 2026

FAZA NAȚIONALĂ

Turul I: 29 iulie 2026

Turul II: 5 august 2026

Turul III: 12 august 2026

Play-off: 19 august 2026

Faza grupelor, etapa 1: 2 septembrie 2026

Faza grupelor, etapa 2: 28 octombrie 2026

Faza grupelor, etapa 3: 2 decembrie 2026

Sferturi de finală: 3 martie 2027

Semifinale: 21 aprilie 2027

Finala: 12 mai 2027

Foto: Flacăra Mihail Kogălniceanu (Tulcea) - Ziarul Zig-Zag