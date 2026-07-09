Miercuri, 8 iulie 2026, s-au desfășurat partidele contând pentru prima etapă din grupele Cupei României, faza regională.
Șapte echipe vor avansa în faza națională, câte una din fiecare regiune, după finala care va pune față în față câștigătoarele celor două grupe aferente fiecărei regiuni, informează FRF pe site-ul oficial.
Regiunea 1 – Nord-Est
Grupa 1
Bradul Putna – Unirea Curtești 9-2
ACS Tonmir – Bradul Putna (11 iulie)
Unirea Curtești – ACS Tonmir (15 iulie)
Grupa 2
Voința Ion Creangă – Vulturul Măgirești 4-1
CSM Hușana Huși – Voința Ion Creangă (11 iulie)
Vulturul Măgirești – CSM Hușana Huși (15 iulie)
Regiunea 2 – Nord-Vest
Grupa 1
Victoria Viișoara – ACS FC Chieșd 2-3
Talna Orașu Nou – Victoria Viișoara (11 iulie)
ACS FC Chieșd – Talna Oașu Nou (15 iulie)
Grupa 2
Minerul Rodna – Avântul Bârsana 8-3
ACS CAO 1910 – Minerul Rodna (11 iulie)
Avântul Bârsana – ACS CAO 1910 (15 iulie)
Regiunea 3 – Centru
Grupa 1
Viitorul Sîntimbru – Corona Brașov 2-1
Vulturii Tg. Mureș – Viitorul Sîntimbru (11 iulie)
Corona Brașov – Vulturii Tg. Mureș (15 iulie)
Grupa 2
Unirea Cristuru Secuiesc – Păltiniș Rășinari 2-2
ACS Viitorul Amo – Unirea Cristuru Secuiesc (11 iulie)
Păltiniș Rășinari – ACS Viitorul Amo (15 iulie)
Regiunea 4 – Vest
Grupa 1
CSM Caransebeș – CS Drobeta Tr. Severin 3-0
FC Ripensia – CSM Caransebeș (11 iulie)
CS Drobeta Tr. Severin – FC Ripensia (15 iulie)
Grupa 2
Inter. Bălești – ACS Athletico Vinga – nu s-a disputat
CSM Deva – Inter. Bălești (11 iulie)
ACS Athletico Vinga – CSM Deva (15 iulie)
Regiunea 5 – Sud-Vest
Grupa 1
Unirea Amărăștii de Jos – Libertatatea Urziceanca 1-2
CS Domnești – Unirea Amărăștii de Jos (11 iulie)
Libertatea Urziceanca – CS Domnești (15 iulie)
Grupa 2
Viitorul Budești – ACS Drăgănești Vlașca 7-1
Lupii Profa – Viitorul Budești (11 iulie)
ACS Drăgănești – Lupii Profa (15 iulie)
Regiunea 6 – Sud
Grupa 1
Spicul Vîlcelele – Bărăganul Ciulnița 4-1
FC Bolintin Malu Spart – Spicul Vîlcelele (11 iulie)
Bărăganul Ciulnița – FC Bolintin Malu Spart (15 iulie)
Grupa 2
Viitorul Corbeanca – ACS Omega Sport 3-1
Progresul Drăgănești – Viitorul Corbeanca (11 iulie)
ACS Omega Sport – Progresul Drăgănești (15 iulie)
Regiunea 7 – Sud-Est
Grupa 1
CS Făurei – Petrolul Berca 1-3
Voința Cudalbi – CS Făurei (11 iulie)
Petrolul Berca – Voința Cudalbi (15 iulie)
Grupa 2
Flacăra Mihail Kogălniceanu – Constructorul Topraisar 6-2
Victoria Gugești – Flacăra M. Kogălniceanu (11 iulie)
Constructorul Topraisar – Victoria Gugești (15 iulie)
Calendarul Cupei României, ediția 2026-2027
FAZA REGIONALĂ
Grupe: 11 & 15 iulie 2026
Finale: 18 iulie 2026
FAZA NAȚIONALĂ
Turul I: 29 iulie 2026
Turul II: 5 august 2026
Turul III: 12 august 2026
Play-off: 19 august 2026
Faza grupelor, etapa 1: 2 septembrie 2026
Faza grupelor, etapa 2: 28 octombrie 2026
Faza grupelor, etapa 3: 2 decembrie 2026
Sferturi de finală: 3 martie 2027
Semifinale: 21 aprilie 2027
Finala: 12 mai 2027
Foto: Flacăra Mihail Kogălniceanu (Tulcea) - Ziarul Zig-Zag