De doi ani, Gabi Mureșan este primarul comunei Apold. Nu poate sta departe de fotbal. Din naționala României, unde împărțea vestiarul cu nume precum Adi Mutu sau Ciprian Marica, fostul mijlocaș joacă acum în ”naționala primarilor”.

În dialog cu Sport.ro, fostul campion al României cu CFR Cluj a rememorat cele mai frumoase momente din cariera de fotbalist. De la victoriile cu AS Roma și Manchester United, până la celebrul amical Brazilia - România (1-0), care a însemnat retragerea lui Ronaldo Nazario din naționala sud-americanilor.

”Eu îmi doream să marcheze”, spune sincer Gabi Mureșan. Nu s-a întâmplat acest lucru, chiar dacă Ronaldo a stat mai bine de o oră pe teren. Brazilia a câștigat prin golul marcat de Fred, fostul atacant de la Olympique Lyon.

Gabi Mureșan, din Champions League în birourile primăriei din Apold

Cum este acest drum pe care l-ați ales, în politică? Aveți deja doi ani ca primar în comuna dumneavoastră.

Cum să fie? E total diferit față de ce făceam înainte ca și sportiv, lucrurile merg destul de bine, au mers în acești doi ani. În același timp, foarte greu se mișcă lucrurile, cu fondurile europene, guvernamentale. Stăm după avize, zic eu, mult prea mult! De asta și merg investițiile la noi mai greu.

Îl oprește lumea pe stradă mai mult pe Gabi Mureșan primarul sau pe Gabi Mureșan fostul jucător de la CFR Cluj?

În comună la noi, cam pe primar. Eu am lăsat deja fotbalul, am 5-6 ani de când nu mai... lumea se bazează pe mine, atlfel cred că nu mă alegeau. Și mă bucur că ajut o mare parte.

De când sunteți primar, ați stat departe de fotbal?

Nu stau departe de fotbal, noi avem și o echipă națională a primarilor de comune din România. Jucăm la 3-4 luni, avem ceva meciuri. Anul acesta am avut în Slovacia, am jucat un Campionat European, am terminat pe locul doi. Am jucat cu Republica Moldova, ne mai întâlnim, mai facem mișcare. Pe lânga asta, mai joc eu pe sintetic cu prietenii, în Sighișoara.

Gabi Mureșan a câștigat trei titluri, trei Cupe ale României și două Supercupe cu CFR Cluj. La CV-ul său se mai adaugă încă o Supercupă a României, cucerită cu ASA Târgu Mureș.

Urmăriți ce se întâmplă în Liga 1?

Sincer, mai puțin urmăresc. Pot să zic am urmărit Campionatul Mondial, pe care toată lumea cred că l-a urmărit.

Cu cine ați ținut?

Cu cine am ținut? Nu pot să zic că am ținut cu Argentina, am ținut cu Messi pentru că am zis că e ultimul lui 'tren', ca să ia și el o Cupă Mondială. Eu zic că o merita de-a lungul anilor, la ce a făcut și ce face în continuare, eu zic că merită trofeul acesta.

Credeți că CFR Cluj o să câștige pentru a șasea oară la rând titlul?

Am văzut puțin și ultimul meci în care chiar au pierdut pe final. Eu zic că CFR o să se bată an de an la titlu, este o stabilitate acolo, e seriozitate. E clar că anul acesta este și Farul, și Rapidul care este un club de tradiție. Tind să cred că tot CFR-ul va lua campionatul, au și un antrenor acolo cu mare experiență.

Brazilia - România, retragerea lui Ronaldo din națională: ”Muri, și acum se mișcă bara”

Cum este fotbalul din ziua de azi comparativ cu perioada în care ați jucat dumneavoastră?

Dacă e să ne uităm la ce facem în Europa, este mult mai slab nivelul. Dar acum nu sunt în teren ca să văd, să simt. Cred că nivelul este mai slab față de cel care era când jucam eu.

Care este cea mai plăcută amintire pe care o aveți din cariera de fotbalist?

Am mai multe amintiri plăcute. Nu pot să zic una.

Spuneți-mi trei.

Una ar fi victoria de la Roma. Prima, dintre toate trei, ar fi titlul câștigat pe terenul lui U Cluj, primul titlu câștigat de CFR. Pot să zic că și victoria de pe Old Trafford, chiar dacă am rămas cu gust amar că nu am reușit să ne calificăm mai departe, deși am făcut zece puncte.

Ați jucat și în acel amical cu Brazilia, care a însemnat, practic, retragerea lui Ronaldo Nazario din națională. Ce vă amintiți special de la acel meci?

Îmi amintesc de Neymar, un jucător foarte tehnic. Ronaldo, când a intrat, a avut niște ocazii mari de a marca. Sincer, eu îmi doream să marcheze. Până la urmă am jucat pentru el, pentru retragerea lui am fost acolo. Îmi aduc aminte că am dat o bară, de la vreo 30 și ceva de metri. Veneau colegii din Brazilia și glumeau, îmi spuneau 'Muri, și acum se mișcă bara'.

Brazilia - România 1-0 (2011) | Echipele de start:



Brazilia : Victor - Maicon, Lucio, David Luiz, Santos - Elias, Sandro - Jadson - Neymar, Fred, Robinho

: Victor - Maicon, Lucio, David Luiz, Santos - Elias, Sandro - Jadson - Neymar, Fred, Robinho România: Tătărușanu - Râpă, Papp, Gardoș, Latovlevici - Mureșan, Bourceanu - Torje, Marica, Surdu, Sânmărtean

Ați făcut schimb de tricouri cu cineva?

Am făcut cu Maicon, pe vremea aceea juca la Inter. Toate tricourile pe care le-am schimbat, cu echipele cu care am jucat afară, le am și astăzi. Sunt înrămate, au o cameră unde stau la locul lor, ca să zic așa.

Care a fost cel mai dificil adversar din pe care l-ați întâlnit în carieră?

Au fost mai mulți, dar am rămas impresionat de Gourcuff (n.r. - Yoann Gourcouff, fost jucător la Bordeaux, AC Milan, Rennes și Lyon), la cum s-a mișcat și chiar mi-a pus niște probleme mari. Am avut o ”dublă” cu ei cu Bordeaux, și la echipa națională când am jucat cu Franța la Constanța, când am făcut 2-2. Și acela a fost o meci bun. Pe lângă Ribery și mulți alții.

Cu cine mai țineți legătura din echipa aceea a CFR-ului din 2008?

Cu Tony m-am întâlnit, am mai discutat cu Nuno Claro, Cadu, Trică, Panin care încă e la CFR. Cam ăștia sunt.