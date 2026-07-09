EXCLUSIV Iuliu Mureșan, cutremurat de moartea lui Gabi Mureșan: "Acum 12-13 zile a fost la noi. Se pare că a făcut infarct în apă"

Iuliu Mureșan, cutremurat de moartea lui Gabi Mureșan: &quot;Acum 12-13 zile a fost la noi. Se pare că a făcut infarct în apă&quot; Fotbal intern
SPORT.RO
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Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele lui CFR Cluj, este marcat de moartea subită a fostului fotbalist Gabi Mureșan, care a câștigat trei titluri de campion cu ardelenii.

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CFR ClujIuliu MuresanGabi Muresan
Din articol

Gabi Mureșan, primarul comunei Apold, a murit înecat într-un lac din Mureș, în noaptea de miercuri spre joi. Echipele de salvare au încercat să îl resusciteze pe fostul internațional român, însă în zadar.

Iuliu Mureșan, după decesul lui Gabi Mureșan: "A picat vestea asta ca un trăsnet"

Iuliu Mureșan a spus că vestea este un adevărat șoc pentru CFR Cluj, având în vedere că mulți dintre oamenii aflați au fost colegi cu Gabi Mureșan și nimic nu ar fi anticipat o astfel de veste tragică. 

"A picat vestea asta ca un trăsnet pentru că el era un tip sportiv, vesel, harnic. Avea un fizic de invidiat, arăta poate chiar mai bine decât atunci când juca fotbal. Era numai fibră. Nu ne așteptam la altceva.

Înainte de a merge noi în cantonament, acum vreo 12-13 zile, a fost la club. Am vorbit cu el, era totul în regulă, era un optimism, ne-a inventat să merge la o pensiune din Apold, unde era el primar. Și uite că s-a întâmplat vestea asta... se pare că a făcut infarct în apă.

E o pierdere foarte mare pentru noi. Suntem toți din club afectați, mai ales că sunt mulți care au fost coechipieri și prieteni cu el. 

Gabi era un om de caracter, era foarte corect cu el și cei din jur. Era omul care nu mințea niciodată și spunea totul în față. De multe ori, și mie mi-a spus niște lucruri în față, care să zicem că nu erau OK, dar nu te puteai supăra pe el pentru că era de o seriozitate și un profesionalism cum nu prea am mai întâlnit. 

E o pierdere grea pentru noi. A și fost o moarte subită pentru că una e când un om e bolnav și știi că urmează să se întâmple ceva și alta e când cineva e sănătos, vesel și dispare. E foarte greu pentru noi. Dumnezeu să-l odihnească!", a spus Iuliu Mureșan, pentru PRO TV.

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IPJ Mureș: „Bărbatul a fost identificat în stare de inconștiență” 

„BĂRBAT DE 44 DE ANI, DECEDAT DUPĂ CE A INTRAT ÎNTR-UN LAC

La data de 8 iulie 2026, în jurul orei 22:50, Poliția municipiului Sighișoara a fost sesizată cu privire la faptul că un bărbat, de 44 de ani, din comuna Apold a intrat într-un lac în afara localității Șaeș și nu a mai ieșit la suprafață.

La fața locului s-au deplasat polițiștii, precum și scafandrii din cadrul Salvamont Târgu Mureș.

În urma activităților specifice de căutare, bărbatul a fost identificat în stare de inconștiență, fiind transportat la spital, însă, din nefericire, cel în cauză a decedat.

A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul acestuia”, se arată în comunicatul de presă emis de către IPJ Mureș.  

Cine a fost fotbalistul Gabi Mureșan

Mijlocaș defensiv cu un traseu sinuos la început, între ligile inferioare și munca în străinătate, Mureșan a fost remarcat de Ioan Ovidiu Sabău cu prilejul unui meci amical și transferat în 2004 la Gaz Metan Mediaș, de unde a ajuns apoi la Gloria Bistrița, tot cu Sabău antrenor.

Cea mai fructuoasă parte a carierei sale a fost cea de la CFR Cluj, din 2007 până în 2013: trei titluri de campion (2008, 2010, 2012), meci de meci titular în grupele Champions League, inclusiv în victoria istorică, 2-1 cu AS Roma pe „Stadio Olimpico”, trei Cupe ale României (2008, 2009, 2010) și două Supercupe ale României (2009, 2010).

A mai jucat apoi la Tom Tomsk în Rusia și la ASA Târgu Mureș, cu care a mai câștigat o Supercupă a României (2015) și de unde s-a retras în 2017.

Din septembrie 2020, Gabriel Mureșan era primarul PNL al comunei Apold din județul Mureș, localitatea în care și-a petrecut copilăria.

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