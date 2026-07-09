Gabi Mureșan, primarul comunei Apold, a murit înecat într-un lac din Mureș, în noaptea de miercuri spre joi. Echipele de salvare au încercat să îl resusciteze pe fostul internațional român, însă în zadar.

Iuliu Mureșan, după decesul lui Gabi Mureșan: "A picat vestea asta ca un trăsnet"

Iuliu Mureșan a spus că vestea este un adevărat șoc pentru CFR Cluj, având în vedere că mulți dintre oamenii aflați au fost colegi cu Gabi Mureșan și nimic nu ar fi anticipat o astfel de veste tragică.

"A picat vestea asta ca un trăsnet pentru că el era un tip sportiv, vesel, harnic. Avea un fizic de invidiat, arăta poate chiar mai bine decât atunci când juca fotbal. Era numai fibră. Nu ne așteptam la altceva.

Înainte de a merge noi în cantonament, acum vreo 12-13 zile, a fost la club. Am vorbit cu el, era totul în regulă, era un optimism, ne-a inventat să merge la o pensiune din Apold, unde era el primar. Și uite că s-a întâmplat vestea asta... se pare că a făcut infarct în apă.

E o pierdere foarte mare pentru noi. Suntem toți din club afectați, mai ales că sunt mulți care au fost coechipieri și prieteni cu el.

Gabi era un om de caracter, era foarte corect cu el și cei din jur. Era omul care nu mințea niciodată și spunea totul în față. De multe ori, și mie mi-a spus niște lucruri în față, care să zicem că nu erau OK, dar nu te puteai supăra pe el pentru că era de o seriozitate și un profesionalism cum nu prea am mai întâlnit.

E o pierdere grea pentru noi. A și fost o moarte subită pentru că una e când un om e bolnav și știi că urmează să se întâmple ceva și alta e când cineva e sănătos, vesel și dispare. E foarte greu pentru noi. Dumnezeu să-l odihnească!", a spus Iuliu Mureșan, pentru PRO TV.