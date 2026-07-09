Potrivit informațiilor emise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mureș, fostul mijlocaș s-a înecat într-un lac situat între localitățile Șaeș și Apold. Gabi Mureșan nu a mai putut fi salvat, chiar dacă echipajele de intervenții i-au efectuat manevrele de resuscitare.

Eugen Trică (49 de ani), fost coleg cu Gabi Mureșan la CFR Cluj, în perioada în care ardelenii se duelau cu Chelsea, AS Roma și Bordeaux în UEFA Champions League, este în stare de șoc după aflarea veștii.

Eugen Trică: ”Tremur tot, nu-mi revin din șoc”

„Am avut impresia că e un 'fake', după care m-am interesat... din păcate, e adevărată știrea. Ce să mai... n-am cuvinte. Chiar m-am întâlnit cu el la Piatra Neamț acum vreo lună, ei au naționala primarilor, se întâlnesc tot timpul.

Au meciuri. E trist, foarte trist, nici acum nu-mi vine să cred. Tremur tot, nu-mi revin din șoc”, a spus Eugen Trică, pentru Sport.ro.

Gabi Mureșan a câștigat trei titluri, trei Cupe ale României și două Supercupe cu CFR Cluj. În palmaresul său se mai adaugă încă o Supercupă a României, cucerită cu ASA Târgu Mureș.

Gaz Metan, Gloria Bistrița și ASA Târgu Mureș sunt cluburile pentru care a mai jucat Gabi Mureșan.

Singura experiență a lui Mureșan în străinătate a fost în Rusia, la Tom Tomsk.

Comunicatul ISU Mureș după decesul lui Gabi Mureșan

"În cursul serii de miercuri, pompierii militari ai Detașamentului Sighișoara au fost solicitați să intervină pentru căutarea unei persoane posibil înecate într-un lac situat la ieșirea din localitatea Șaeș spre Apold. La fața locului au fost mobilizate o autospecială de intervenție, o autospecială de primă intervenție și comandă, o barcă pneumatică și un echipaj SMURD, iar ulterior a fost solicitat și sprijinul unui echipaj Salvamont Mureș.

Victima a fost extrasă din apă, iar salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare. Ulterior, aceasta a fost transportată de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe Târgu Mureș cu o ambulanță SMURD.

Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de echipele medicale, primarul Gabi Mureșan a pierdut lupta pentru viață", se arată în comunicatul ISU Mureș