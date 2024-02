Naționala României s-a calificat la EURO 2024 și, mai mult, a prins o grupă accesibilă. Selecționata lui Edward Iordănescu le va întâlni în Grupa E pe Belgia, Slovacia și câștigătoarea play-off-ului B.

Gabi Mureșan știe ce va face România la EURO 2024

Gabi Mureșan, fost internațional român și jucător de bază la CFR Cluj, a vorbit despre șansele României la EURO 2024 și a subliniat că îi vede pe elevii lui Iordănescu Jr. ieșind din grupele Europeanului.

”Nu am făcut parte din lotul României pentru EURO 2008. Am fost doar în preliminarii, dar nu am fost la turneul final. Eram jucător de bază la CFR Cluj, dar nu am avut prea multe intrări la națională. Pentru că eram de la Cluj, nu aveam impresari de la București, n-are importanță acum.

Important e să vedem ce o să facă băieții acum, la acest European. Eu sunt convins că băieții vor trece de grupe”, a spus Gabi Mureșan, potrivit DigiSport.

Gabi Mureșan a fost legitimat de-a lungul carierei sale la echipe precum Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița, CFR Cluj, Tom Tomsk și ASA Tg. Mureș, unde s-a retras în iulie 2017.

Grupa României la EURO 2024

România a fost repartizată în Grupa E la EURO 2024, alături de Belgia, Slovacia şi câştigătoarea play-off-ului B, potrivit tragerii la sorţi care a avut loc la Hamburg.

Ultima componentă a grupei României la EURO 2024, care va fi găzduit de Germania între 14 iunie şi 14 iulie, va fi decisă dintre câştigătoarele semifinalelor Bosnia-Herţegovina - Ucraina şi Israel - Islanda.

România va fi pentru a şasea oară la turneul final al Campionatului European, după ediţiile din 1984, 1996, 2000, 2008 şi 2016, cea mai bună performanţă reuşind-o în 2000 (sferturi de finală). EURO 2024 va fi în direct la PRO TV, PRO ARENA și VOYO.