Reactia unui oficial de la Craiova cand a fost intrebat daca jucatorii vor putea merge la Jocurile Olimpice! Ce raspuns a dat

Craiova va hotari in perioada urmatoare daca isi lasa jucatorii la Olimpiada si daca toti cei sase jucatori de pe lista lui Mirel Radoi vor fi invoiti pentru a merge in Japonia.

FCSB a anuntat deja ca nu va lasa niciun jucator sa participe la Jocurile Olimpice de la Tokyo, iar selectionerul Mirel Radoi a declarat ca alti patru fotbalisti de baza nu au primit acceptul cluburilor unde evolueaza pentru a face deplasarea in Japonia. Romania a fost repartizata in Grupa B, alaturi de Noua Zeelanda, Coreea de Sud si Honduras, iar nationala U23 participa la Jocurile Olimpice dupa o pauza de 57 de ani, ultima prezenta fiind in 1964, tot la o editie gazduita de Tokyo.

Craiova, care ii are in lotul preliminar pe Stefan Vladoiu, Vladimir Screciu, Alexandru Cicaldau, George Cimpanu, Nicusor Bancu si Andrei Ivan, spune ca este deschisa la colaborare, dar asteapta sa se definitiveze programul echipei pentru preliminariile cupelor europene. Olimpiada, programata pentru 2020, a fost amanata pentru anul acesta (23 iulie-8 august) din cauza pandemiei de coronavirus, dar se suprapune cu perioada in care se desfasoara cantonamentele de vara si preliminariile pentru cupele europene.

"Nu stim inca ce facem, daca lasam sau nu jucatorii la Olimpiada. Deocamdata clubul nu a luat o decizie. Clubul nu a facut o sedinta in sensul asta, ca sa ne prezentam oficial punctul de vedere. Vom calcula atent ce impact are sa renuntam la jucatori, in perspectiva participarii in cupele europene. Noi am fost deschisi la colaborare cu FRF mereu, poate ca ajutam si acum. Vom vedea cum va fi situatia, sa vedem care e lotul final, incep si preliminariile pentru cupele europene... Sigur, jucatorii nostri au fost importanti pentru loturile nationale, in ultimii ani, atat la tineret, cat si la seniori, dar trebuie sa ne facem calculele atent pentru a avea sanse cat mai mari sa ajungem in grupele Conference League si sa nu periclitam sezonul viitor", a spus Sorin Cartu, presedintele Craiovei.

LOTUL LARGIT ANUNTAT DE MIREL RADOI PENTRU OLIMOIADA DE LA TOKYO:

PORTARI - Ionut Radu (Inter Milano), Andrei Vlad (FCSB), Marian Aioani (Chindia Targoviste), Catalin Cabuz (FC Viitorul)

FUNDASI - Cristian Manea (CFR Cluj), Alexandru Pascanu (SD Ponferradina), Raul Oprut (FC Hermannstadt), Virgil Ghita (FC Viitorul), Stefan Vladoiu (Universitatea Craiova), Denis Ciobotariu (CFR Cluj), Radu Dragusin (Juventus), Silviu Balaure (Astra Giurgiu), Constantin Dima (FC Desna), Denis Harut (FCSB), Andrei Ratiu (Villarreal), Ricardo Grigore (Dinamo), Radu Boboc (FC Viitorul), Andrei Chindris (FC Botosani), Adrian Rus (Fehervar), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Vlad Chiriches (Sassuolo), Ionut Nedelcearu (AEK Atena), Mihai Velisar (Gaz Metan Medias), Florin Stefan (Sepsi Sf. Gheorghe)

MIJLOCASI - Razvan Marin (Cagliari), Dragos Nedelcu (FCSB), Tudor Baluta (Dinamo Kiev), Marco Dulca (Chindia Targoviste), Alexandru Matan (Columbus Crew), Alexandru Chipciu (CFR Cluj), Valentin Costache (CFR Cluj), Nicolae Stanciu (Slavia Praga), Alexandru Cicaldau (Universitatea Craiova), Vlad Dragomir (Virtus Entella), Ianis Hagi (Glasgow Rangers), Ronaldo Deaconu (Gaz Metan Medias), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Florinel Coman (FCSB), Dennis Man (Parma), Razvan Oaida (FCSB), Olimpiu Morutan (FCSB), Marius Marin (AC Pisa), Valentin Mihaila (Parma), Darius Olaru (FCSB), George Cimpanu (Universitatea Craiova), Razvan Andronic (Academica Clinceni), George Merloi (Astra Giurgiu), Cristian Ganea (Aris Salonic), Octavian Popescu (FCSB), Ovidiu Perianu (FCSB), Nicusor Bancu (Universitatea Craiova), Mihai Dobre (Dijon)

ATACANTI - George Puscaa (Reading), Constantin Budescu (FC Damac), George Ganea (FC Viitorul), Robert Moldoveanu (Dinamo), Andrei Ivan (Universitatea Craiova), Denis Alibec (Kayserispor), Denis Dragus (Crotone), Adrian Petre (UTA Arad), Louis Munteanu (Fiorentina).