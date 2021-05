EXCLUSIV | Sumudica, foarte aproape de Craiova! Antrenorul este mai tentat sa mearga in Banie decat sa accepte oferta de la FCSB

In aceasta vara, Marius Sumudica poate accepta oferta Craiovei, cu al carui patron este foarte bun prieten, desi voia sa se intoarca la Rapid si este dorit insistent de Gigi Becali la FCSB.

Antrenorul a asteptat o oferta de Rapid, care este foarte aproape de promovarea directa in Liga 1, dar actionarii si conducatorii clubului giulestean nu au dat niciun semn ca ar vrea sa colaboreze cu acesta, cel putin nu in sezonul urmator, desi antrenorul Mihai Iosif este considerat doar interimar. Relatia dintre Sumudica si conducatorii actuali s-a rupt, in 2017, dupa ce fiul acestuia, Marius Stefan, nu a fost oprit in lotul Academiei Rapid, echipa ce fusese inscrisa in Liga 4 Bucuresti. Ulterior, tehnicianul a criticat in termeni duri clubul, cu fiecare ocazie ivita.

Dupa acest episod, fiul antrenorului s-a lasat de fotbal si a fost cooptat ca analist video in staff-ul de la Kayserispor, Al Shabab si Gaziantep FK. Insa, in octombrie 2020, el a fost suspendat un an si a fost amendat cu 100.000 de lire turcesti de catre Comisia de Disciplina a Federatiei Turce de Fotbal, pentru ca fusese acreditat ca antrenor secund la meciurile oficiale, desi nu avea licenta si un contract inregistrat la federatie.

SUMUDICA A DEVENIT PERSONA NON GRATA IN TURCIA SI ARE INTERZIS IN ARABIA DIN MOTIVE MEDICALE

Gasirea unui contract bun este dificila pentru Marius Sumudica. Acesta sufera de o afectiune cardiaca si medicii i-ar fi recomandat sa nu mai semneze cu echipe din zona Golfului Persic, acolo unde temperaturile sar frecvent de 45°C in timpul verii si i-ar putea afecta grav si ireversibil starea de sanatate.

De asemenea, dupa show-urile facute in timpul meciurilor, dupa despartirea cu scandal de Gaziantep si aventura esuata la Rizerspor, tehnicianul nu a mai primit oferte lucrative din Turcia, cluburile temandu-se de o atentie nedorita si ca echipelor lor vor fi dezavantajate, dupa ce romanul a criticat dur calitatea arbitrajelor din SuperLig.

ESTE TENTAT SA ACCEPTE OFERTA CRAIOVEI, DESI ESTE DORIT INSISTENT DE FCSB

Vecini in Pipera, Sumudica a fost ofertat de mai multe ori de Gigi Becali sa vina la FCSB, cei doi discutand des la telefon. Antrenorul ii da sfaturi si milionarul i-a ajutat familia cu tratament, in perioada in care a fost infectata cu Covid-19. Dar Sumudica a fost aspru contestat de fanii FCSB pentru trecutul sau rapidist, acestia transmitand conducerii sa nici nu se gandeasca sa il numeasca antrenor, iar acesta ezita sa colaboreze cu Becali, pentru a nu strica relatia de prietenie, daca patronul va vrea sa ii dicteze echipa sau schimbarile in timpul meciurilor.

Cele mai mari sanse le are sa semneze cu Craiova, care se poate desparti de Marinos Ouzounidis, la finalul sezonului, chiar daca elenul castiga Cupa Romaniei. Dupa partida CFR Cluj - Sepsi, din aceasta seara, craiovenii pot iesi matematic din lupta pentru titlu in acest sezon, iar patronul Rotaru a primit referinte mai putin magulitoare despre antrenorul grec, asa ca nu are certitudinea ca poate construi o echipa care sa devina campioana in stagiunea viitoare.

In acest final de sezon, lipseste continuitatea rezultatelor, jocul echipei sufera, cei mai buni fotbalisti nu mai dau randament si grecul nu a reusit sa isi apropie vestiarul, in cele 3 luni de mandat. In plus, Craiova este unul dintre putine cluburi din Liga 1, care bifeaza toate cerintele de pe lista lui Sumudica: buget generos, lot valoros, club stabil, stadion nou, fani numerosi, oras mare si traditie importanta. Craiova ii poate asigura cumulat un salariu si prime de performanta la nivelul din Turcia, unde castiga 600.000 de euro pe sezon.

"Sumi" a fost aproape de Craiova si in ianuarie 2021, cand a discutat amical cu patronul Rotaru preluarea echipei. "Singura discutie pentru revenirea in Liga 1, pe care am avut-o asa, amical, ca si prieten, a fost cu Rotaru. Rotaru este prietenul meu, un baiat deosebit, un baiat care il respect. Nu m-as fi intors decat la Craiova, singura la care m-as fi intors", spunea antrenorul, dupa despartirea de Gaziantep si semnarea contractului cu Rizespor.

SUMUDICA, 15 ANI DE ANTRENORAT

Marius Sumudica (50 ani) le-a antrenat pe Rocar Bucuresti (2006-2007), Dodu Berceni (2007-2008), Inter Gaz Bucuresti (2008), Progresul Bucuresti (2008), Astra Ploiesti (2009, 2011), Farul Constanta (2009), Gloria Bistrita (2010), Rapid Bucuresti (2010-2011), Kavala FC (2011), FC Brasov (2011-2012), Universitatea Cluj (2012), Al Shaab SC (2012-2013), Concordia Chiajna (2014-2015), Astra Giurgiu (2015-2017), Kayserispor (2017-2018), Al Shabab Riad (2018-2019), Gaziantep FK (2019-2021) si Caykur Rizespor (2021).

In palmaresul sau se regasesc un titlu de campion in Liga 1 (2015-2016) si o Supercupa a Romaniei (2016). El este considerat un antrenor care creaza o atmosfera foarte buna in cadrul lotului si care are relatii cordiale cu jucatorii, dar si unul care simte bine jocul si este inspirat in timpul partidelor, alegand mereu tactica si fotbalistii potriviti pentru castigarea meciurilor. Pe de alta parte, are un comportament impulsiv, se cearta cu arbitrii si este eliminat sau face mai mereu declaratii controversate sau amuzante.