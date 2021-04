EXCLUSIV | "In sfarsit, previziunile mele se adeveresc!" Cartu, nemultumit de arbitrii din Liga 1! Ce a spus presedintele Craiovei inaintea meciului cu CFR

Sorin Cartu a vorbit despre meciul de sambata cu CFR Cluj si s-a plans de arbitrajul din etapa trecuta cu FC Botosani.

Sorin Cartu a prefatat in direct la Ora exacta in sport derby-ul de sambata dintre CFR Cluj si Universitatea Craiova.

Presdintele Universitatii Craiova sustine ca totul depinde de garnitura pe care Marinos Ouzounidis alege o sa trimita in teren cu CFR-ul.

"Putem repeta istoria de anul trecut. Nu ar fi o intamplare, in functie de ce vom juca la CFR. Trebuia sa ne asteptam maine la o partida inclestata. Cine va exploata mai mult, acela va castiga. Vom fi doua echipe care avem aceleasi obiectiv. Totul depinde de ce echipa punem in teren", a declarat Sorin Cartu in direct la PRO X.

Fostul atacant al Craiovei a vorbit si despre problemele de arbitraj intampinate in meciul din play-off cu Botosani.

"Ne asteptam ca partida cu Botosani sa fie inclestata. Au iesit niste accidentari, niste suspendari, am avut si ghinion. Dupa prima repriza, nu puteam sa ridicam cine stie ce pretentii. Au fost ceva faze dubioase in prima repriza, au fost trei faze foarte discutabile. Una cu Mamut si doua cu Cimpanu.

Trebuia sa avem cel putin un penalty. Repriza a doua a avut alta desfasurare, am avut multe faze bune. Am avut si ghinion, Mamut a dat in bara. In minutul 94 trebuia sa fie penalty, din pacate astia sunt arbitrii. Previziunile mele se adeveresc, mi-as fi dorit uneori sa fiu un mincinios, dar aparent am dreptate", a izbucnit Cartu la Ora exacta in sport.

Cartu a ironizat si partida disputata joi seara de FCSB, in care echipa lui Toni Petrea s-a impus cu scorul de 2-0.

"Aseara nu m-am uitat la Academica Clinceni cu FCSB. Aveam altceva mai bun de facut. Era clar ce urma sa se intample in meci, de ce sa ma mai uit?", a spus Cartu la PRO X.