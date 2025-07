Chiar dacă în ultima vreme s-a scris că Andrei Borza, fundașul lateral al celor de la Rapid, va ajunge la Genoa, cealaltă echipă patronată de Dan Șucu, un transfer se lasă așteptat.

Ioan Becali: ”O să vorbesc și cu Borza să își continue activitatea la Rapid!”

Victor Angelescu dezvăluia în urmă cu câteva zile faptul că, cel mai probabil, Borza va continua alături de giuleșteni și în această stagiune.

Ioan Becali, agentul fotbalistului, pare să confirme spusele acționarului minoritar de la Rapid. Deși spune că mai multe echipe și-au manifestat interesul pentru Borza, niciuna nu a transmis clar că vrea să îl transfere pe fundașul stânga. Din acest motiv, Ioan Becali l-a sfătuit pe fotbalist să nu se grăbească și să rămână deocamdată la Rapid.

”Sunt mai multe echipe pentru Borza, dar niciuna nu scoate capul să zică: ‘Hai să-i dăm drumul!’. Adică, spun: ‘Stai să mai luăm un vârf, că ne cer mult, stai că mai căutăm’. Sunt după jucători de-ăștia mai scumpi. Asta e, așteptăm să scoată capul și să zică: ‘Hai să ne vedem!’.

Rapid sigur nu-l va da (n.r. fără să îi fie plătită clauza de reziliere), are nevoie de el, e jucătorul care bate la porțile echipei naționale mari, are doar 19 ani, a făcut primele două meciuri bune la Campionatul European, și-a însușit faptul că trebuie să se implice mai mult și în apărare și în atac, e pe un drum bun. Important e ca echipele cu care am vorbit, și nu e una, sunt mai multe, echipe importante, să se decidă, e și mercato acum, toate echipele caaută pozițiile importante. Am vorbit cu tatăl lui, o să vorbesc și cu el să își continue activitatea la Rapid, chiar dacă mercato se întinde pe 6-7 etape. Sper să se închidă povestea asta cu Borza.

Nu vreau să spun clauza, pentru că nu am dreptul ăsta, dar cred că e undeva la 4 milioane de euro”, a spus Ioan Becali la Digi Sport.