"Sepsi, Mepsi, nu stiu de unde le scoateti! Eu o sa fiu nas la Craiova" :)) Nistor nici n-a auzit de Sfantu Gheorghe! Ce spune de plecarea de la Craiova

Dan Nistor a marcat un gol din penalty impotriva Botosaniului, dar Craiova a pierdut cu 3-2 si uita de titlu.

Jucatorii se gandesc acum doar la Cupa, unde CS U e ca si calfiicata in finala. Dan Nistor exclude o despartire de Oltenia in vara, asa cum s-a scris in ultimele saptamani. Nu vrea sa mearga la Sepsi, de unde are oferta. Nistor vrea sa castige Cupa, apoi sa fie nas la Craiova si sa reia pregatirile cu Universitatea.

"Nu e problema mea cum au jucat cei de la Botosani cu altii. Aici au jucat foarte bine, le doresc bafta in continuare. Acum trebuie sa ne calificam in finala. Mai am 3 etape cu Craiova, semifinale, finala, apoi sunt nas, o sa revin la Craiova sa facem o petrecere foarte frumoasa. Ne reunim si incepem treaba dupa aceea. Nu stiu de unde ati vazut cu Sepsi sau cu Mepsi... Bineinteles, voi fi la Craiova in continuare", a spus Nistor la Digisport.