Politic a fost introdus în debutul actului secund din Ghencea și a înscris în minutul 49 cu o execuție spectaculoasă din afara careului. Noul jucător de la FCSB a fost desemnat jucătorul meciului la finalul Supercupei.

Gigi Becali: "De Politic nu sunt încântat, ci sunt mulțumit"



După meci, Gigi Becali a transmis că este mulțumit de prestația lui Politic, însă are așteptări mai mare de la jucătorul pentru care a insistat foarte mult în perioada recentă.



"De Politic nu sunt încântat, ci sunt mulțumit. Ca să fiu încântat trebuia să dea două goluri", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.



Întrebat ce simte când vede că pariul său, Dennis Politic, pare că deja confirmă la FCSB, Becali a răspuns: "Când eu fac ceva, mă rog la Dumnezeu și spun că vreau să facem împreună, eu cu Hristos. Simt că am avut credință. Dacă îmi ies lucrurile, înseamnă că am avut credință. Tot ce fac, fac cu Hristos. De voi face cu El, nu pot să fiu învins niciodată".

Dennis Politic: „Este, cred, cea mai frumoasă seară de până acum"



La final, Dennis Politic a vorbit despre reușita sa și despre atmosfera din vestiar, dar și despre fostul său club, Dinamo.



„Este, cred, cea mai frumoasă seară de până acum. Un moment extraordinar de frumos pentru mine. Mă bucur că am marcat, că am câștigat meciul și nu se putea un început mai frumos.



Am încercat să mă poziționez foarte bine în careu, la ciupercă, și mă bucur că mingea a venit la mine. Am spus înainte de meci că, dacă am o oportunitate, trag. Cum să descriu sentimentul de după gol? A fost unul senzațional, de vis, la care visezi de când ești copil, să vezi o arenă întreagă cum se bucură.



Sunt foarte fericit să fiu aici. Băieții m-au primit foarte bine.



Mă simt foarte bine, după cum am spus, sunt într-o continuă creștere, încerc să echilibrez musculatura, mă simt bine și, după cum s-a văzut și în seara asta, m-am descurcat bine.



Comportamentul meu din afara terenului nu s-a schimbat, sunt foarte profesionist, este și necesar. Cei din staff-ul FCSB au grijă de mine și sunt foarte fericit.



Nu vreau să fac nicio comparație, sunt foarte fericit să fiu aici. E un mediu bun să mă dezvolt, să cresc, mă bucur foarte tare că am înscris, că am câștigat, mă bucur foarte tare pentru Risto și abia aștept să mă alătur băieților”, a spus Dennis Politic după meci.