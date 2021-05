EXCLUSIV| Marcel Popescu ii raspunde lui Puscas: "El a fost intr-o vacanta platita la Craiova! A inceput sa fabuleze!"

Presedintele Universitatii Craiova i-a raspuns lui Marcel Puscas, care a declarat ca ultrasii echipei lui Rotaru sunt "samantari".

Marcel Puscas a vorbit joi despre cele doua echipe din Craiova. Fostul fotbalist sustine ca fanii olteni sunt alaturi de clubul lui Adrian Mititelu, si nu de echipa patronata de Mihai Rotaru.

"Acest oras va trai periculos. Taberele sunt impartite, ultrasii majoritari sunt la FC U Craiova. Dincolo sunt "samantari", asa cum le spun ultrasii. Probabil se va lasa cu scantei in Liga 1, iar timpul va decide cine va avea stabilitate. Diferenta e ca Mititelu e bastinas, e implicat de ani buni in fotbal si dragostea lui pentru acest club il face capabil sa vanda tot ce are.

Multe lucruri pozitive i s-au intamplat in viata datorita fotbalului, dar si multe lucruri negative", a declarat Marcel Puscas pentru LookSport.

La auzul acestor vorbe, Marcel Popescu a tinut sa ii raspunda lui Puscas. Presedinte oltenilor l-a acuzat ca nu are proprietatea termenilor, sustinand ca echipa patronata de Rotaru este continuatoarea legala, si ca Marcel Puscas nu este in masura sa vorbeasca de Universitatea Craiova.

"Ieri, un oaspete pe care l-am respectat a inceput sa fabuleze, ma refer la Marcel Puscas, autor de carti. Nu-i contest viata fotbalistica si viata de conducator, in schimb ii contest categoric modul de exprimare, modul in care eticheteaza suporterii Universitatii Craiova, "samantari", lucru care il descalifica si il scoate din zona unui intelectual, nu de marca, ca de marca nu putea sa fie. Il compromite total.

Faptul ca instiga si spune ca la Craiova se apropie un razboi civil, ca orasul este dominat, ca stie el. El a fost intr-o vacanta platita la Craiova, a incercat aseara, sau ieri, sa fie pe placul altor entitati sportive, dar lucrurile sunt foarte simple. Sa nu amestecam ce spune Marcel Puscas si sa inducem opiniei publice ca la Craiova exista doua Universitati.

Echipa pe care o reprezint este Universitatea Craiova, indiscutabil, actele o atesta. Vad ca anuti tineri, pe care ii felicit pentru prmovare, scandeaza "noi suntem Universitatea Craiova". Este o complicitate la confiscarea si la furtul de identitate. La somatiile facute de reprezentantul legal al clubului Steua, ma refer la Florin Talpan, televiziunile, mass-media si moderatorii s-au subordonat, folosind apelativul de FCSB", a declarat Marcel Popescu la Pro X, la Ora exacta in sport.