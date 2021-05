Revelion la Craiova dupa ce FCU a promovat in Liga 1! Imagini senzationale din oras: sute de artificii au explodat in toiul noptii

Suporterii FCU Craiova au facut sarbatoare dupa promovare!

Fanii din Peluza Sud au aprins sute de torte si artificii. A fost show in toata regula in Oltenia, la fel ca in noaptea dintre ani!

Sustinatorii Craiovei lui Mtiitelu au marcat cu stil revenirea in Liga 1 dupa 10 ani.

FC Universitatea Craiova a facut doar 0-0 joi seara, pe Oblemenco, in fata lui FC Miercurea Ciuc, dar si-a asigurat matematic promovarea cu doua etape inainte de finalul playoff-ului din B. Craiova e la 6 puncte de locu 3, insa are avantajul meciurilor directe in fata lui CS Mioveni.