Fotbalistii de la Botosani au fost premiati dupa victoria de la Craiova! Cati bani au incasat jucatorii lui Croitoru

FC Botosani s-a impus la Craiova, 3-2, si se apropie de olteni in clasament.

Dupa un meci foarte tensionat in care am avut parte de 3 eliminari, moldovenii au reusit sa se impuna datorita golului marcat de Enriko Papa in minutul 87. Conform ziare.com, jucatorii lui Marius Croitoru au primit si un bonus dupa acest succes, mai exact cate 3.000 de lei fiecare.



Aceeasi sursa vorbeste si despre probleme cu banii la Botosani, salariile fiind neplatite de cateva luni, iar in acest caz prima vine ca o gura de oxigen pentru jucatori.

Moldovenii s-au apropiat la doua puncte de Sepsi, ocupanta locului 4, si la 6 de Craiova, cu 3 etape ramase de disputat din playoff, iar patronul Valeriu Iftime a anuntat ca mai exista o prima si pentru clasarea in cele mai bune 6 echipe din campionat, urmand a fi platita dupa terminarea sezomului.