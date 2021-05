"De ce e nevoie de atata rautate?" Mihai Mironica dupa dementa de la Craiova - Botosani: "De ce nu se joaca in liniste, civilizat, prietenesc, ca intr-un Botosani - FCSB?"

3 cartonase rosii si 12 cartonase galbene au ramas infipte in campul de batalie dupa ciocnirea dintre Craiova si Botosani.

Un fost capitan al Craiovei, Silvian Cristescu, si inca un om din tabara gazdelor aflat in tribuna au fost de asemenea eliminati din stadion. In total, 5 eliminari. Cinci. Urat. De ce nu se poate juca in liniste, civilizat, prietenesc ca intr-un Botosani-FCSB? De ce e nevoie de toate aceste imbranceli, de tot acest stres, de toti acesti nervi? Te poti bucura mult mai mult de viata, ba chiar iti vine sa mergi la o bere cu adversarii dupa un Botosani-FCSB. Asa, la Craiova, oamenii sunt frustrati ca Botosani ar juca frumos cu FCSB si cu “bubuite” pe Ion Oblememco.

Pe PRO X, Pavel Badea, nume important din istoria fotbalului craiovean, imi spunea ca “e mai greu cu satelitii”. Incerca sa tempereze entuziasmul aparut in Oltenia dupa victoriile consecutive cu CFR si FCSB. Din pacate pentru el, premonitia s-a confirmat din plin, Craiova a pierdut in serie cu “satelitii” Academica, Sepsi si Botosani, asa cum sunt “cartografiate” in Oltenia cele 3 echipe pomenite mai devreme. Mihai Rotaru, actionar principal al Craiovei, pomenea in aceeasi emisiune de pe PRO X ca play-off-ul a inceput cu trei stegulete rosii, doua verzi si unul alb-albastru. Cand esti singur, fara vreun satelit la greu, trebuie sa ai o super-echipa, ceea ce nu e cazul cu o Craiova ramasa fara Mihaila si Koljic dupa prima parte a acestui sezon.

As avea si cateva recomandari dupa aceasta frumoasa partida urata dintre Craiova si Botosani. Andrei Ivan a marcat un gol de varf autentic dupa o plutire superba si daca adaugam dinamismul lui cred ca este o varianta de preferat pentru Mirel Radoi dupa optiunile dezastruoase alese in primavara, Puscas si Keseru. Iar pentru nasul lui Radoi as avea doua recomandari de shopping din mall-ul sau preferat, Botosani: Braun si Papa. Sigur, Braun este un jucator de culoare, dar nasul lui Radoi si-ar putea aminti ca ultimele performante ale echipei sale aveau loc cand golgeter la FCSB era Gnohere. Bine, lui Becali i-as recomanda si un Croitor, chiar daca toate costumele sale sunt impecabile. Ba chiar “de mafiot”, cum il complimenta cu admiratie stilista natiunii, Dana Budeanu.