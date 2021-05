EXCLUSIV | Cartu, despre promovarea echipei lui Mititelu: "Nu suntem echipe de gladiatori, nu e razboi. E doar o alta adversara din Liga 1"

Cele doua echipe din Craiova vor fi adversare in editia viitoare a Ligii 1 si se anunta meciuri incinse pe stadionul "Ion Oblemenco".

FCU Craiova, clubul finantat de familia Mititelu, a promovat matematic in Liga 1, si va intalni in editia viitoare rivala din oras. Sorin Cartu, presedintele CSU Craiova, crede ca ambele echipe vor avea de castigat din punct de vedere financiar, dar ca rivalitatea locala trebuie tinuta in frau pentru a nu se transforma intr-un conflict dus dincolo de lumea sportului.

"Nu ma intereseaza promovarea celeilalte echipe din Craiova. Pentru noi nu se schimba nimic, este o competitioare, la fel ca celelalte din Liga 1. Din punct de vedere sportiv, nu va fi un meci special. Face parte din numarul de echipe care participa la campionat. Nu ma intereseaza ce vorbesc ei, de razbunare, de razboi, de polite de platit... In mod normal, fotbalul trebuie sa aiba de castigat. Vor fi meciuri cu stadionul plin, incasari si pentru noi, incasari si pentru ei. Fotbalul trebuie sa primeze, pentru ca totul trebuie sa se joace pe teren. Suntem echipe de fotbal, nu suntem echipe de gladiatori, de luptatori, nu e razboi. Care e mai bun la fotbal, sa castige", a spus Cartu pentru Sport.ro.