"Oamenii ne injura de vii si de morti!" Replica lui Marius Croitoru dupa incidentul din meciul cu Craiova: "Nu am aratat niciun semn obscen!"

Antrenorul lui FC Botosani, Marius Croitoru, a vorbit dupa victoria contra Craiovei cu scorul de 3-2.

Antrenorul botosanenilor a vorbit despre acuzele de blat in meciul cu FCSB si despre incidentul cu Silvian Cristescu din partida de duminica seara contra Craiovei.

Marius Croitoru sustine ca nu s-a prezentat la finalul meciului la flash-interviu, deoarece a convenit cu antrenorul principal sa faca cu randul.

"Am vorbit cu antrenorul principal din acte sa facem cu randul, sa iasa dumnealui la interviuri. Eu sunt antrenor secund, am licenta A si ati vazut ca si indicatiile mele sunt mai rare. Am vazut tot ce s-a vorbit si am decis acest lucru. Daca televiziunile vor sa discute cu mine, voi veni. Nu am vrut sa deranjez pe nimeni. Nu am nicio lupta cu nimeni! Am decis doar sa fac un pas in spate.

Toata lumea spune ca o lasam mai moale cu FCSB! De ce arunca lumea cu noroi in ceea ce face patronul nostru? El da din banii familiei... Eu imi doresc foarte mult sa bat pe FCSB! Cum as putea sa le spun jucatorilor straini sa o lase mai moale cu FCSB?! Te scuipa in fata si ajungi si la puscarie! Eu sunt un antrenor tanar, am multe de demonstrat!

Jucam cu FCSB, iar etapa urmatoare, cand mergem in alt oras, oamenii ne injura de vii si de morti si spun ca stam in nu stiu ce pozitie cu FCSB! Nu se poate asa ceva! FCSB, CFR Cluj si Craiova cumpara jucatori de la noi. Cum poti tu, echipa care te lupti cu FCSB, sa cumperi un jucator despre care crezi ca s-a dat la o parte cu FCSB? Nu te temi ca o va face din nou? Atunci de ce spui asta? Asa, la misto?", a spus Marius Croitoru la Digi Sport.

De asemenea, tehnicianul moldovenilor neaga ca i-ar fi aratat semne obscene directorului sportiv al Universitatii Craiova.

"Sunt de acord cu ce a spus Cristescu, ca sunt antrenor de portari. Asa scrie pe legitimatia mea. Aveam licenta B cand am facut-o si puteam fi doar antrenor de portari. Acum am licenta A si pot fi antrenor secund. Am facut cerere sa schimb legitimatia. Despre altceva nu vreau sa vorbesc. E vorba de tensiunea meciului. Eu nu am aratat niciun semn obscen. Nu vreau sa vorbim prea mult despre subiecte care nu fac cinste nimanui", a incheiat Marius Croitoru.

Tweet Craiova botosani Citeste si: